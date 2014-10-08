焦点：欧洲央行苦思提升经济成长和通胀良策 暗暗寄望于欧元贬值

图中为欧洲央行大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福10月7日 - 正在努力应对欧元区经济积弱不振和通胀停滞的欧洲央行(ECB)，把希望寄托在它无法掌控的因素上：欧元汇率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)通过供应廉价资金帮助经济复苏，现在他们准备停手了，欧元兑美元也开始大跌。

这正是欧洲央行希望看到的局面。

欧洲通胀速度为五年来最慢，经济也疲弱难振，因此欧洲央行开始使用类似美联储用过的策略--向金融系统注入廉价资金，期望可以将之激活。

但这些举措往好里说也只能是后果不确定。不过目前，欧美央行政策分化却给欧元区提供了另一条解决之道--欧元贬值。

“解决问题的办法之一是压低欧元汇率，”苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell表示，“这是我们已知的对抗通胀回落最佳策略。”

欧元EUR=下跌，会使汽车和服装等进口商品变得更贵，从而推高物价。欧元下跌还会促进出口，减少闲置产能，因为企业会更努力地工作来满足需求。那反过来也会推动通胀率升向欧洲央行略低于2%的目标--此为经济繁荣的基石之一。

上个月，欧元区通胀率降至区区0.3%。

欧洲央行总裁德拉吉费了不少口舌强调，央行没有设定汇率目标，这么说是急于避免与美国和其他实施“以邻为壑”策略的大型经济体交恶。

但上周德拉吉暗示，欧洲与众不同的地位或许有益，他指出“大型发达经济体之间货币政策周期的差异显着而且越来越大。”

对于金融市场而言，这等于是在默许欧元贬值，而欧元已经接近两年低点。

**“备选路径”**

至于下一步会发生什么，英国提供了有用的线索。

当年金融危机快要爆发之前，英镑兑美元GBP=出现快速下挫，从2008年中期的2.00美元上方水准跌至2009年初的约1.35美元。而英国通胀率2009年9月为1.1%，两年后升到了5.2%，主要是受助于汇率影响。

这个证据让欧洲央行的许多官员暗暗觉得乐观，因为5月位于近1.40美元的欧元现在跌到了1.26美元。

欧洲央行在上月的一份报告中探讨了“以欧元作为另一种解决办法”，认为欧元到2016年以前贬值至1.24美元，已经很有可能成为现实。

那将使欧元区经济在明后两年最多成长0.3%，进而推动该地区物价通胀率提高0.3个百分点，达到目前水准的两倍。

一些人甚至预计欧元的跌势会更大，为经济带来更强的提振。德意志银行预估到2017年底，欧元兑美元将跌破平价。

欲浏览英镑汇率与英国通胀关系，请点选： link.reuters.com/byz92w

**作用难以长久**

不过部分经济分析师认为，欧元贬值对欧洲只能产生短暂影响，就如同英国，需要有进一步的举措相佐，才可能出现真正的经济复苏。

“欧元有必要贬值。但这还不够，”英国伦敦政经学院经济学家Paul De Grauwe表示，“我们还需要做其他事，例如国家开始投资。”

尽管欧元贬值会有助于对全球的出口，但对欧元区18个国家之间的贸易几无帮助。

“现在需要看到内需增长，但这方面十分有限，”英国班戈大学西班牙籍经济学家Santiago Carbo-Valverde表示。

“你可以向中国出口，但你需要的是欧元区内需增长。”

一个有力证明就是，英镑下跌后，英国发现还需要采取更多举措来激励经济。

英国采用放款融资计划(funding-for-lending)刺激抵押贷款和房价--但引导一个岛国的经济，要比让欧元区18个成员国普遍作出改变来得容易。欧元区包括多种文化和语言，从德国到希腊，他们对储蓄和支出的看法差别巨大。

也不能指望欧洲央行自己会出手阻挡欧元的跌势。

德拉吉呼吁各国政府通过减税或制定更加灵活的用工制度，来改革经济，但他的提议基本被各国当成耳旁风：法国最近公布的预算计划公然违背了欧盟的支出限制。

说到底，即便欧元下跌，可能也不足以减轻欧洲央行的压力，当前的情势要求欧洲央行通过购买公债全面实行量化宽松政策。

“欧元下跌会有所帮助，但如果回过头来看，汇率变化是一种零和游戏，”国际金融协会(IIF)的常务董事Hung Tran表示。IIF是一个银行和金融机构组织。

“一种货币上涨会对应另一种货币下跌。这并不会改变全球经济形势和欧洲经济低增长的现实。”(完)

(编译审校/ 朱晓军/白云/陈宗琦/李爽/郑茵)

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