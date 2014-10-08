焦点：欧洲央行苦思提升经济成长和通胀良策 暗暗寄望于欧元贬值

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透法兰克福10月7日 - 正在努力应对欧元区经济积弱不振和通胀停滞的欧洲央行(ECB)，把希望寄托在它无法掌控的因素上：欧元汇率。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)通过供应廉价资金帮助经济复苏，现在他们准备停手了，欧元兑美元也开始大跌。
这正是欧洲央行希望看到的局面。
欧洲通胀速度为五年来最慢，经济也疲弱难振，因此欧洲央行开始使用类似美联储用过的策略--向金融系统注入廉价资金，期望可以将之激活。
但这些举措往好里说也只能是后果不确定。不过目前，欧美央行政策分化却给欧元区提供了另一条解决之道--欧元贬值。
“解决问题的办法之一是压低欧元汇率，”苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell表示，“这是我们已知的对抗通胀回落最佳策略。”
欧元EUR=下跌，会使汽车和服装等进口商品变得更贵，从而推高物价。欧元下跌还会促进出口，减少闲置产能，因为企业会更努力地工作来满足需求。那反过来也会推动通胀率升向欧洲央行略低于2%的目标--此为经济繁荣的基石之一。
上个月，欧元区通胀率降至区区0.3%。
欧洲央行总裁德拉吉费了不少口舌强调，央行没有设定汇率目标，这么说是急于避免与美国和其他实施“以邻为壑”策略的大型经济体交恶。
但上周德拉吉暗示，欧洲与众不同的地位或许有益，他指出“大型发达经济体之间货币政策周期的差异显着而且越来越大。”
对于金融市场而言，这等于是在默许欧元贬值，而欧元已经接近两年低点。
**“备选路径”**
至于下一步会发生什么，英国提供了有用的线索。
当年金融危机快要爆发之前，英镑兑美元GBP=出现快速下挫，从2008年中期的2.00美元上方水准跌至2009年初的约1.35美元。而英国通胀率2009年9月为1.1%，两年后升到了5.2%，主要是受助于汇率影响。
这个证据让欧洲央行的许多官员暗暗觉得乐观，因为5月位于近1.40美元的欧元现在跌到了1.26美元。
欧洲央行在上月的一份报告中探讨了“以欧元作为另一种解决办法”，认为欧元到2016年以前贬值至1.24美元，已经很有可能成为现实。
那将使欧元区经济在明后两年最多成长0.3%，进而推动该地区物价通胀率提高0.3个百分点，达到目前水准的两倍。
一些人甚至预计欧元的跌势会更大，为经济带来更强的提振。德意志银行预估到2017年底，欧元兑美元将跌破平价。
欲浏览英镑汇率与英国通胀关系，请点选： link.reuters.com/byz92w
**作用难以长久**
不过部分经济分析师认为，欧元贬值对欧洲只能产生短暂影响，就如同英国，需要有进一步的举措相佐，才可能出现真正的经济复苏。
“欧元有必要贬值。但这还不够，”英国伦敦政经学院经济学家Paul De Grauwe表示，“我们还需要做其他事，例如国家开始投资。”
尽管欧元贬值会有助于对全球的出口，但对欧元区18个国家之间的贸易几无帮助。
“现在需要看到内需增长，但这方面十分有限，”英国班戈大学西班牙籍经济学家Santiago Carbo-Valverde表示。
“你可以向中国出口，但你需要的是欧元区内需增长。”
一个有力证明就是，英镑下跌后，英国发现还需要采取更多举措来激励经济。
英国采用放款融资计划(funding-for-lending)刺激抵押贷款和房价--但引导一个岛国的经济，要比让欧元区18个成员国普遍作出改变来得容易。欧元区包括多种文化和语言，从德国到希腊，他们对储蓄和支出的看法差别巨大。
也不能指望欧洲央行自己会出手阻挡欧元的跌势。
德拉吉呼吁各国政府通过减税或制定更加灵活的用工制度，来改革经济，但他的提议基本被各国当成耳旁风：法国最近公布的预算计划公然违背了欧盟的支出限制。
说到底，即便欧元下跌，可能也不足以减轻欧洲央行的压力，当前的情势要求欧洲央行通过购买公债全面实行量化宽松政策。
“欧元下跌会有所帮助，但如果回过头来看，汇率变化是一种零和游戏，”国际金融协会(IIF)的常务董事Hung Tran表示。IIF是一个银行和金融机构组织。
“一种货币上涨会对应另一种货币下跌。这并不会改变全球经济形势和欧洲经济低增长的现实。”(完)
(编译审校/ 朱晓军/白云/陈宗琦/李爽/郑茵)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。