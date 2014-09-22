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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 20:05 BJT

欧洲金融：欧洲央行没有口头打压欧元的意愿--央行执委普雷特

路透柏林9月22日 - 欧洲央行首席经济学家暨央行执委普雷特周一驳斥了央行主动口头打压欧元汇率的指责、以及欧元汇价反应了欧元区经济状况的看法。

普雷特在柏林的一次银行业活动上说：“欧洲央行没有口头打压欧元的意愿。”(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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