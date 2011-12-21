欧洲央行首次提供三年期贷款受瞩目

记者 Marc Jones; 编译 艾茂林/肖群英/王翔琼

路透法兰克福12月20日电---欧洲央行(ECB)周三将有史以来首次向银行提供三年期贷款,银行业申购需求情况可望协助判断,究竟深陷债务危机的国家状况有所缓解,还是将忍受更多痛苦.

欧洲央行希望这次金额不限、利率超低且期限超长的融资操作能发挥诸多良效,比如提振对银行业的信赖和缓解信贷紧缩威胁,而最重要的,就是吸引银行业去购买意大利和西班牙公债.

分析师认为,若申购贷款金额突破3,500亿欧元,或可视为一个对受困国家有利的讯号,并可能促进冰封的货币市场解冻.

相反,银行的贷款需求若是接近570亿欧元,也就是欧洲央行10月重新提供一年期贷款时的水准,则会造成打击,很多人也会视之为对意大利和西班牙投下不信任票.

路透走访的交易商预计,周三的申购金额将达2,500亿欧元,与欧洲央行一周期融资的需求相同,但远低於意大利和西班牙明年融资需求.不过预估值分布很广,介乎500亿-4,500亿欧元,表明不确定性非常大.

正常情况下,欧洲央行可以预期将有丰沛申购需求.当欧洲央行2009年首次提供一年期贷款时,银行业的需求高达4,470亿欧元.但这一次,债务危机不断深化压制了银行的兴致.

施罗德投资的分析师Azad Zangana说,"眼下很多人乐观认为,银行将把从欧洲央行贷到的资金,拿去购买欧元区二线国家的高收益债券,进行利差交易,银行可以赚一些钱,然後可以投资改善自己的资产负债表."

"不过我不确定是否真的就会这样,"他补充说,他和很多分析师都质疑,在当前环境下对二线国家债券的买兴有多高.

2009年,一些银行由欧洲央行贷得的资金转投资於希腊和葡萄牙债券,吃了不少苦头.而这一次央行提供新贷款之际,投资者正纷纷要求银行削减欧元区曝险敞口,而非进一步增持.

周二西班牙标债,短期融资成本较一个月前大为下降,分析师称银行业者打算用欧洲央行提供的三年期资金来买入这种收益率较高的债券.

然而,买入短期债券是一回事,投资於较长期债券却又是另一回事了.

鉴於此种种疑虑,市场专业人士大都认为只有欧洲央行加大力度直接购买公债,才有助於缓解危机.而这却是欧央行不愿去做的事.

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**萨科齐交易**

上周在法兰克福举行的一项会议上,货币市场主要交易商和欧洲央行官员的共识是,若贷款申购金额庞大,可能有助一些银行消除短期财务状况的疑虑,并帮助他们重返批发融资市场.

"我们必须等着看看需求有多高.倘若需求畅旺,则对货币市场有利;若需求疲软,则局势难有改观,"一位要求匿名的参会交易员指出.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早宣布三年期贷款计划後,一直敦促欧洲银行业积极申购.

对部分银行而言,申购欧洲央行贷款可能比它们在公开市场融资成本便宜3个多百分点.根据这次操作内容,银行业者10月从欧央行借入的资金,可以转为三年期融资,如果需要,还可在一年後就提前偿还.

虽然交易商的预期很不一致,但很多分析师预料,欧洲银行业的申购需求将高於4,500亿欧元,尽管很多人觉得这些钱将用来补强银行业者自己的融资,而非像法国总统萨科齐呼吁的那样购买欧元区债券.

"坦白讲,所谓的萨科齐交易,也就是银行将从欧央行借入资金用於购买公债,只是痴心妄想,"原欧央行经济学家,现任职于大和证券的Tobias Blattner指出.

"意大利和西班牙的银行永远会购买本国公债,但德国和法国银行业肯定不会.他们不想得罪投资者,投资者告诉他们要减少对欧元区二线国家公债的曝险."

**需求**

预计将有高申购需求的人士指出,银行业者现在比以往更加依赖欧洲央行来融资.

自6月以来,法国银行业者向欧洲央行融通借入的资金规模几乎增加了三倍,达到1,500亿欧元,意大利和西班牙业者分别借入逾1,000亿欧元.在此同时,从欧洲央行借得的资金近三分之二都直接回头存在央行,而在2008年雷曼兄弟破产之後,这个比例只有三分之一.

不过其他人则认为需求可能不高,因为即使欧洲央行最新放宽了借贷规定,一些银行仍达不到央行要求的担保品资格.这个问题德拉吉也强调过.

一大型欧洲银行高管对路透表示,动用欧洲央行融资仍被视为是体质疲弱的迹象,而银行将设法避免动用,尽管德拉吉本周辩称情况应该是相反.(完)