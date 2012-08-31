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国际财经 | 2012年 8月 31日 星期五 17:20 BJT

欧洲央行执委科尔称市场仍信任欧元

路透法兰克福8月31日电---欧洲央行执委科尔称,欧元区通胀受到控制的市场预期表明,市场仍信任欧元.

"欧元区金融危机没有侵蚀对欧元的信心,"科尔周四在一场欧洲央行的研讨会上表示,相关内容於周五公布.

"继欧洲央行采行非常规措施,向市场提供流动性後,通胀预期仍处在良好的控制之下."

科尔亦称,央行评估市场对物价稳定的忧虑时,监控通胀风险溢价是一个有用的工具.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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