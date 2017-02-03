德拉吉称因脱离欧元区而使经济受益无异于天方夜谭

路透法兰克福2月2日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，弃用欧元不会令欧元区内任何国家得益，各国经济问题主要归咎于各国政府。

随着民粹主义的政治倾向不断抬头，欧元怀疑论变得更有市场，欧元区这个货币联盟可以说面临着最严峻的考验：五星运动正在鼓动意大利脱离欧元区，作为法国总统候选人之一的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)也提出同样设想。

部分受英国退出欧盟决定的鼓舞，欧元反对派们宣称，灵活的汇率可以让他们重拾竞争力，避免在财政紧缩和货币相对升值之间没完没了地打转。

欧元区受德国经济强劲成长的推动，但作为经济发展引擎的德国所得到的好处却与之不成比例。

德拉吉指责政客是导致欧元区信心下降的原因所在，称欧洲经济问题的根源出在政治方面。

“已实施改革的国家并不依赖灵活的汇率实现可持续增长，”他在卢布尔雅那参加庆祝斯洛文尼亚加入欧元区10周年的庆祝活动上表示。

“如果一个国家因为根深蒂固的结构性问题，生产率增长低迷，从汇率下手是解决不了的。”

他指出结构性改革放缓，欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)被淡化，金融一体化脆弱，以及各国之间存在潜在分歧。

“我们需要非常清楚地认识到，这一切不能归咎于欧元货币，”德拉吉称，“各国当局知道他们应该做什么。”

“欧元不能保护他们免受自身政策决定的影响，”他并称。

德拉吉称，欧元危机的严重性、以及对移民、全球化和社会变动的担忧在阻碍一体化，而一体化是开放、富足和政治安全的关键所在。(完)