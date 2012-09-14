ECB月报称欧元区复苏预计非常缓慢 通胀预期保持稳定

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透法兰克福9月13日电---欧洲央行(ECB)在周四公布的月报中表示,欧元区经济增速预计保持疲弱,"不确定性加剧"正令市场信心承压.央行并称通胀预期仍保持稳定.
欧洲央行上周将主要指标利率维持在0.75%的纪录低位,但称今年欧元区经济萎缩的程度可能更甚於之前的预期.
像往常一样,欧洲央行月报的措辞与上周四政策会议後,总裁德拉吉所发表的主要政策声明几乎相同.
"欧元区经济的通胀预期持续稳定,"欧洲央行在月报中称.
"欧元区经济增长料保持疲弱,金融市场状况持续紧张和不确定性加剧,均令信心和人气承压."
"放眼中长期,我们预计欧元区经济只会非常缓慢地复苏,"欧洲央行称.
央行补充道,由於金融和非金融业需要调整资产负债表,加上失业率高企、全球复苏步伐不一,经济增长动能料仍受挫.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/张涛
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