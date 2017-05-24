欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。

欧洲央行表示，对于债务可持续性的担忧上升，而银行业清理进展缓慢，债券市场突然重新定价的风险仍然严重，有可能造成重大的资本损失。

欧洲央行发出上述警告的背景是，欧元区正在经历10年来经济运行最好的时期，令人预期欧洲央行可能很快就会开始缩减大规模刺激措施。

“欧元区主权债务可持续性所面临的风险在过去六个月增加，”欧洲央行称，“但最近几周，在法国总统大选结束后，欧元区公债价差收窄，主权压力状况略有改善。”

欧洲央行并称，全球固定收益市场迅速重新定价所造成的风险，大多与美国的溢出效应相关，但若政治不确定性长期处于高位，或欧元区通胀压力高于预期，也可能会成为引发因素。

“固定收益市场重新定价风险依然很大，”欧洲央行称，“目前面临的风险是欧元区债券收益率可能突然上升，但增长前景却没有同步改善。”

“ECB表示美国加息预期是一主要风险，并警告道欧元区公债市场的重新定价可能会导致投资者遭受持续的资本损失。”

ECB称，银行坏账仍是主要担忧，目前解决这一问题的进程一直缓慢。

此外，银行获利能力也不高，且尽管市场压力近期有所缓解，但市场估值并没有见好迹象。

ECB称，英国退欧暂时还构不成危及稳定的因素之一。(完)