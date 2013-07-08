德国央行总裁称欧洲央行无法解决欧元区危机

* 呼吁各国政府推进改革

* 希望废除对银行和主权国家提供隐性担保的作法

* 称需要收紧财政规定

路透法国普罗旺斯艾克斯7月7日 - 德国央行总裁魏德曼周日向经济学家们表示，欧洲央行无法解决欧元区危机。他并敦促欧元区各国政府整顿经济、收紧财政政策。

“货币政策在吸收危机带来的经济影响方面已经发挥了很大作用，但它并无法化解危机，”魏德曼在讲话时称。

“这是各位管委间的共识。危机揭露了结构性的缺陷，因此需要结构性解决方案。”

魏德曼并不希望欧洲央行在解决欧元区经济危机方面过多干涉，这样会给各国政府提供放慢改革步伐的可趁之机。他被认为是欧洲央行23位管委中态度最为强硬的一位。

而就在他讲话前一天，欧洲央行管理委员会成员诺亚和科尔也表示，虽然欧洲央行放弃从不对政策提供前瞻性指导的坚持，但这种变化调整的是沟通，而非央行策略。央行策略建立在对通胀、实体经济和货币发展的监控之上。

魏德曼认为，关于欧元区政府让出财政主权、组建财政联盟以阻止未来发生危机的议题虽无法获得足够支持，但他也向各国施压，要求加强欧洲财政规范。

“要完全发挥欧元的潜力，这需要两方面的努力。除了结构性改革之外，还需停止对银行业及主权债隐性保证。”魏德曼说。

“除了更为严格的规定，我们还必需确定，在各国控制的体系及职责之中，主权债违约不会拖累金融系统。届时我们才真正脱离隐性担保主权债。”

他并呼吁欧元区政府处理银行业与主权债之间的“过度紧密连结”，他说欧洲银行业持有太多本国公债。

他认为要解决过度投资主权债的问题，就必须改变资本规定，把风险及曝险水平纳入考量。

“唯有如此，银行业才有能力因应主权债务违约的影响。”(完)

(编译 梁睿雪/李婷仪 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。