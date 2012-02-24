欧央行总裁称欧元区缓慢复苏 难说危机已结束

路透法兰克福2月23日电---报导援引欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的话称,在2011年以弱势收场後,正欧元区经济在好转中,且过去两周一直有更多正面的迹象.

德拉吉表示,通胀受到良好的控制,但关於欧洲央行在其希腊政府债券部位上取得的条件优於民间持券者,他则不愿多加评论.

在被问及自欧洲央行本月稍早的利率会议以来是否有正面迹象时,德拉吉在接受德国法兰克福汇报专访时表示,"是的,我会说有,尽管不确定性仍高."

德拉吉在接受华尔街日报的专访中则表示,尽管有一些更好的迹象,"复苏仍进展得很慢,且仍受制於下档风险."

德拉吉并称,欧元区不会像日本一样发生失落的十年.

"让我有信心的是欧洲在过去四、五个月开始进行的改革,"德拉吉对德国法兰克福汇报表示.该专访将在周五刊出.

他并称,"没有迹象显示,欧元区出现通胀倾向.就算未来会有通胀迹象,我们也有工具可以在短时间内再度吸纳流动性."

德拉吉亦称,欧洲央行没有进一步放松其担保规定的计画,称下一步的调整可能是紧缩规定.

"市场仍然脆弱,因此我们在关於宣布结束这种举措方面必须非常谨慎,"FAZ引述德拉吉说.

**危机结束?**

德拉吉谈到希腊时表示,欧洲央行拒绝接受所持希腊公债出现损失的态度不会向市场发出错误信号,因为其持有的希腊公债规模相对较小.

"(希腊)债券是出於货币政策方面的原因购买的,因此具有公共利益.但更重要的是,事实上这是纳税人的钱,保护纳税人资产使我们的责任,"德拉吉指出.

欧洲央行已经在二级市场上购买约380亿欧元的希腊债券,这些债券面值约为500亿欧元.欧洲央行已经同意将持有这些债券的获利在未来三年转移给希腊政府,但拒绝像其他投资者一样承担损失.

谈到希腊第二笔救援协议时,他对华尔街日报还表示:"方案获批後没有出现高兴情绪我也感到很意外,这可能意味着市场希望看到政策举措的实施."

"很难说危机是否结束."他表示.(完)

--编译 戴素萍/杜明霞;审校 张荻/王丽鑫

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