《SAFT专栏》欧洲央行与意大利互相映照出欧元区窘境

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月12日 - 意大利的衰退，不仅很好地诠释了欧洲央行面临采取措施避开通缩的压力，也说明了为什么这些措施可能效果不彰。

上周的数据显示，4-6月当季意大利经济连续第二个季度萎缩，进入2008年以来的第三次衰退，这可能显示了对俄罗斯施加制裁所带来的早期而尚未完全显露的影响。

意大利不仅面临俄/乌争端的影响，主要是影响了对其奢侈品的需求，而且该国也遭受人口结构和经济改革进程受阻的困扰。

这种形势又恰逢以德国工业订单下滑，一度引发了对于欧洲央行上周的会议会决定购买资产支持证券，从而推动备受争议的量化宽松的预期。但最终证明这种预期尚不成熟。欧洲央行选择了暂时停下脚步，宣布正在聘用顾问助其设计这样的计划，以及谋划应有怎么样市场变化才能实施该计划。

目前的状况就是，尽管存在上述谈论，并且ECB已经在6月推出一系列政策举措，但市场对于央行解决欧元区通胀率下降的能力或意愿都严重缺乏信心。欧元区通胀率已经降到仅0.4%。当下，消费者表示预计长期而言通胀必将来临，ECB也乐得从中寻得安慰，但如果看看债市反映出来的预期，就会发现两者描述的前景截然不同。

不仅是意大利公债价格反映出未来一年将出现通缩的预期，德国和法国等主要经济体的公债走势也表明，三年期和五年期通胀预估在最近几个月一路走低。

之所以有大量这样的疑虑，可能是因为ECB对多个结构性问题的控制力度有限。关于量化宽松，欧元区内部意见呈现深度分歧，引发了尖锐的争辩，比如ECB将如何在各个成员国之间分配好刺激资金。同样的，与美国相比，ECB能够购买的资产支持债券(ABS)数量较小，并且交投也极为不活跃，使得ECB难以快速扩增购买量。

**其他条件并不相同**

如果所有其他条件都相同，世人自然会预期欧洲央行不仅会爽快地进行量化宽松，而且也会把购买资产的火力重点放在意大利等问题最大的国家。

但当然，所有其他条件很少会相同，而且有理由相信，欧洲央行并不希望护航弱国的力道，会高过央行对于一再主张的结构性改革的支持。如果在货币政策方面作得太多，可能那些必要的改革永远不会落实。这是很合理的博奕手段，但也会扫到一些外围角色。欧洲央行的反应，被投资人解读为延后及稀释刺激措施，是正确的。投资人在金融市场的押注，也因而终将打压中长期的消费者预期。

意大利总理伦齐选择优先进行宪政改革，他认为如果达成宪改，将会带来政治稳定，便能够加速经济改革。他的计划或许会成功，但很明显的，这段过程将是缓慢的走走停停，而且有可能需要进行公投。

法国兴业银行经济分析师Yacine Rouimi认为，改革进度就是导致意大利衰退的原因之一。

“从总理伦齐3月上台以来，结构性改革，以及(参议院及选举法)制度改革的进程，一直很有限。结果就是信心下滑，成为打击企业投资及聘雇意愿的强力因素，”他在一篇客户报告中指出。

一项评估经济政策不确定性的指数，从伦齐3月上台之后，原本持续下滑，但最近开始再度上升，凸显出伦齐所面临的苦战。(here)

而经济衰退的麻烦之处在于严重影响预算；经济衰退会减少政府税收，财政面临其他更多压力。以预估意大利全年经济萎缩0.2%来看，Rouimi预计今年政府赤字比例为3.4%，高于3.0%上限。这个情况本身又会带来其他风险，伦齐可能被迫提出新预算案，而正如所有面临经济衰退时的撙节路线预算案，这将会遭遇政治阻力，或许无法过关。

意大利和欧洲央行都同样因为结构性缺陷而吃尽苦头，这些缺陷让这对难兄难弟日益衰弱，效率低下。

即使祭出量化宽松，也不会改变这点。(完)

(编译 王洋/高琦/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)

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