ECB总裁预计英退将使欧元区经济增长低于此前预期--官员

路透柏林6月28日 - 一位欧盟官员表示，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二对欧盟领导称，英国脱欧的决定可能使欧元区未来三年经济整体增长较之前的预期累计少0.3-0.5个百分点。

欧洲央行在英国公投前曾预计，欧元区2016年经济增长1.6%，2017和2018年分别增长1.7%。

德拉吉称，英国经济可能放缓，进而导致对英国贸易下滑，这可能使欧元区经济增幅下降。

据该官员，德拉吉在欧盟峰会上还表示，股价下跌导致资本成本上升，也可能影响欧元区增长。

这位官员表示，在公投之后首次欧盟峰会上，德拉吉还说，欧洲以外的民众可能开始认为在英国退欧后，欧盟将变得失控。

德拉吉敦促各国政府联手努力应对这样的恐慌，并要处理好银行业的薄弱之处。

他还重申他对确保物价稳定并与其他央行合作的承诺。

前述官员还说，德拉吉并进一步对欧盟领导人表示，预算组成部分应该要更有利于经济增长。(完)