欧央行管委诺沃特尼称欧元区面临低增长低通胀风险

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透维也纳9月3日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,欧元区有可能沦入类似日本的路径,经济遭遇低增长及低通胀多年,因尽管欧洲央行对银行体系挹注大量现金,但信贷需求仍低.
亦为奥地利央行总裁的诺沃特尼称,他预期欧元区面临的是低增长和低通胀的风险,而不是货币供应推升通胀的危险.
"我们绝未见这类型通胀的根据."诺沃特尼周一指出."当前我们的信贷需求并未太高,反而太低了.经济发展疲弱."
"更大的问题在於我们可能看到类似日本的发展,多年来增长和通胀均偏低."他在一场针对欧元未来的小组讨论上称.
"我们不应担心通胀.欧元区没有这样的问题."(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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