欧洲主要智库警告 欧洲央行政策潜藏形成资产泡沫风险

路透柏林4月16日 - 德国、奥地利及瑞士等多家主要经济智库周四警告，欧洲央行的扩张性货币政策，有导致股市形成泡沫的风险。

“如果货币政策维持扩张性，我们不能排除股市形成泡沫的可能性，”主要智库发表报告称。

“在其他资产市场--像是房地产，也同样有这个风险，”报告称。

这些智库称，欧洲央行的买债计划大体上是打击通缩风险的适当方式，但他们也表示“透过欧元体系购买公债，牵涉到欧元区金融稳定及公共财政稳定的可观风险。”

这些智库也警告，欧洲央行的买债计划可能会面临两难问题：“在这个计划之下，基本上这是在阻止资本市场以收益率上升对欧元区成员国公共债务上升作出反应。”

主要智库称，这会造成不良诱因，因为在利息负担轻微情况下，各国政府可以继续增加债务。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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