传统政策选项无多 欧洲央行恐面临严酷抉择

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
路透法兰克福7月6日电---欧洲央行(ECB)的传统政策选项已所剩无几.如果欧元区危机恶化,它将不得不诉诸一些很不愿采取的手段,否则就只能眼看着欧元区滑向深渊.
在周四调降主要再融资利率25个基点至0.75%的纪录低位,并将隔夜存款利率降为零後,欧洲央行已基本用尽常规工具,剩下都是一些它不喜欢的选项.
一些分析师预期再融资利率还会再降一次,达到0.5%,但在这之後,ECB将只有从根本上借助其资产负债表来帮助欧元区经济了.
这也就意味着买入公债--这是ECB最大股东德国央行所反对的一个选项,要麽就是提供更多廉价贷款,使自身暴露于更多风险之下.很多ECB委员认为该行目前承担的风险已经堪忧.
"市场是很不愿知道有这种风险的,即如果未来几个月数据恶化,欧洲央行恐怕已没有多少手段可用."野村证券分析师Jens Sondergaard表示.
他预计,ECB将在8月把主要再融资利率再降一次--幅度还是25个基点,之後该行会寄望欧元区经济在临近年底时能够改善.
若无再次降息,ECB可能会重启购债计划,Sondergaard说,购债"在现有阶段对他们是不可接受的选项,但如果金融市场形势很糟,这个选项到第四季时也许可行."
上周欧盟峰会达成欧债危机对抗措施,但未能真正安抚市场.一些分析师认为欧元区仍面临存亡威胁.
美国经济学家鲁比尼周五对德国商报表示,他将再给欧元区三到六个月时间,"之後意大利和西班牙将在资本市场吃闭门羹."鲁比尼一度被称为"末日博士",他曾准确预测到2008年金融危机.
欧元区即将投入运转的永久援助基金--欧洲稳定机制(ESM)可能干预债市以拉低借款成本,但由於可用资金最多才5,000亿欧元,且1,000亿欧元已被承诺用来帮助西班牙银行业,其资源能力有可能很快变得薄弱.
周四,ECB总裁德拉吉提出了加大利用该行资产负债表的可能性,称需要评估其担保框架.
这有可能促使ECB进一步放宽对银行向其贷款时的担保品要求,使银行更容易筹到资金.
若在购债行动继续止步不前,ECB有可能重复提供长期流动性的操作.去年12月与今年2月,该央行通过较长期再融资计划,总共向金融体系注入超过1兆(万亿)欧元的三年期贷款.ECB称此举避免了大面积的信贷紧缩.
ECB一些委员已对LTRO操作中的贷款担保品风险心存担忧,德拉吉说,央行管理委员会周四并未讨论任何这样的"非常规措施".
"我也会告诉你,我们为什麽没讨论那些--因为我们必需要有确实有效的非常规措施…我们并未明显看到,存在一些在一个高度不整合地区能发挥效果的这类措施."德拉吉称.
德拉吉也对第三种选项泼了冷水--即允许ESM援助基金申请ECB的廉价贷款,这麽做将极大提升该基金火力,并允许其在债市发挥实质性影响.西班牙指标公债的收益率(殖利率)已又一次突破7%.
"我觉得,毁掉一家机构的信誉,要求它去做职责以外的事,是没有任何好处的."德拉吉说.
**核心保守派**
ECB在发放廉价贷款时所接受的担保品,可能会给该行自身资产负债表造成什麽风险,很多ECB委员存在担忧.
他们要求政府担起解决危机的担子,担心ECB所可能承担的任何进一步风险.
"不应幻想ECB可凭一己之力来确保经济与市场的一帆风顺."ECB执委亚斯穆森周五表示,"我们所能做以及我们所知道的,都是有限度的."
本周稍早该行委员克诺特表示,ECB无法永久延续LTRO等紧急性措施,因为这会给ECB资产负债表造成隐患.
"购债计划处於深度休眠,而且会继续如此."克诺特对荷兰杂志Elsevier表示.
数位核心委员认为购债计划等於为政府进行货币融资,而这超出了ECB的职责范畴.去年,德国央行时任总裁韦伯就因反对该计划而选择辞职.
因担心一些担保品恐变成有毒资产,欧洲央行已采取一些措施,显示它进入了自我保护模式.
本周稍早,围绕银行可在ECB贷款操作中使用多少国家支持的银行债券来作为担保品,ECB设置了一个规模限制.
希腊等欧元区受困国家在越来越多使用自己发行的债券,来向欧洲央行(ECB)申请低成本资金.这些债券在发行後往往会得到政府担保,以符合ECB对贷款担保品的要求.
所涉及的相关规模可能已经超过1,000亿欧元.
央行决策者对近几个月来的一些做法越来越感到不满,担心一旦有银行采取这类做法的希腊或其他国家退出欧元区,ECB可能面临严重亏损.
**火力有限**
ECB也许能够应付希腊退出欧元区,但蒙受的损失将会测试其资源根基,以及17个成员国的政治意愿.
若西班牙或意大利步希腊後尘,巨大的灾难性损失则可能拖垮ECB,也会使整个欧元区坠落深渊.考虑到这些,西、意都可能变成"太大而不能倒"的国家.
欧洲央行没有多少实收资本,但必要时有可能转向各成员国股东来重组资本,不过有些国家也许已不准备这麽做.
不过,如果全部股东都能履行出资责任,欧洲央行总的资金能力可以达到7,000亿欧元左右.
更大的潜在问题是另一个未知数量.
一些专家认为,欧元区跨国的TARGET2支付体系掩藏了潜在的巨大亏损,假设有国家退出欧元区,这些亏损将成为现实.
TARGET2体系反映了赤字与盈余国之间资金流动的失衡,意味着德国有可能被严重套牢.
由德国布吕克大学编撰的数据显示,希腊的TARGET2债务达到近1,000亿欧元.一旦希腊退欧,这些债务将变得属性不明.
希腊、西班牙、意大利与其他高负债国家已欠下德国央行大约7,300亿欧元.
欧元区央行官员表示,一旦有国家退欧,TARGET2系统的失衡将服从於主权债务的重新协商.这可能令欧元区各家央行必需从其政府寻求新的资本.
等到面临这类混乱与代价高昂後果的风险,欧洲央行将可能首先采取行动,在某些原则上进行妥协以维系欧元区的完整.
"若看到数据预示2008年那种经济萎缩可能重演、通胀压力完全消失而且欧元区存在分裂风险,那我的确会预计欧洲央行将放弃一些教条主义的看法,说'我们将全力以赴,采取必要行动'."野村的分析师Sondergaard说道.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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