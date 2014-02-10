一周经济焦点：欧元区GDP数据即将登场 料成欧央行政策风向球

撰稿/Jeremy/Gaunt

路透伦敦2月9日 - 欧元区及成员国将在本周尾段公布第四季经济成长数据，让欧洲央行决策官员能够掌握当前经济基本状况。

路透调查分析师平均预估欧元区第四季区内生产总值(GDP)将显示较前季成长0.2%，较上年同期成长0.4%，德国GDP料较前季成长0.3%，不过年增率则将为相对强劲的1.3%。

“欧元区经济前景缓慢改善，甚至像希腊这样的国家都显示出最糟状况已经过去，”NorthernTrust在一份报告中指出，”然而欧洲的经济基本面仍脆弱，各国表现差距甚大。”

欧洲央行上周按兵不动，但清楚表示若内部预估显示通胀进一步放缓，下滑到引发通缩担忧的程度，且经济成长也转差，则可能在下个月采取行动。

欧洲央行总裁德拉吉明确暗示,第四季GDP数据将是影响央行想法的关键因素。

但该央行又能做什么呢？如果小幅下调利率，将其从0.25%降至略高于零的水准，几乎没有任何作用。而且欧洲央行已经说过，不会再度向银行业者提供长期的低利率资金，除非银行业者保证向实体经济放贷。

银行业压力测试将评估金融体系的稳定性。同样是这些银行业者，也被告之要降低杠杆水平和增加资本。

因此，如果银行业者真的承诺把所获资金转手贷给企业，使得欧洲央行有理由向银行业提供更多的廉价长期贷款(LTRO)，这些银行业者也不会轻易放贷。

欧洲央行讨论了停止吸除欧元区债务危机期间用于购买主权公债所支出的资金。终止这种“冲销”操作，可以向金融体系注入大约1,750亿欧元的流动性。这样就可以缓和欧元区货币市场的压力，但对于提升通胀可能没什么用处，而欧洲央行希望刺激通胀上升。

这使得印钞，即“量化宽松”，成为欧洲央行尚未打破的最后几个禁忌之一。就算最终采取量化宽松举措，也是很遥远的事情。但日本的情况显示，量化宽松是可以刺激物价再度上涨的少数手段之一。

本周的另一个重要经济事件料为英国央行的季度通胀报告。

在利率不会很快上调的议题上，所有人都将关注英国央行总裁卡尼是否具有说服市场、英国民众及企业的能力。

英国失业率可能在未来数月降至引发央行可能升息的水准，而非如卡尼先前预期的几年后才会实现，预料他将对于未来央行政策“前瞻指引”的走向给出一些说法。

英国央行可能不像以往那么明确，且可能引入类似美国联邦储备理事会(FED/美联储)的作法，提出追踪个别政策委员看法变化的体系。但真的升息可能还在遥远的以后。

意大利则将则料将在周五迎来穆迪的债信评估。穆迪目前给予意大利Baa2的债信评级，仅较垃圾等级高出两个级距，评等展望为负向，因此仍有一些评级下调的风险，尽管近期数据显示意大利第四季经济可能出现2011年中以来首见的成长。

**新兴市场押注**

然而若新兴市场持续动荡，则当周的经济数据或重大事件也将相对丧失其重要性。

土耳其、印度和匈牙利等不同国家的央行，都在竭力阻止投资大量外流。资金外流已经沉重打击这些国家的货币。

另一方面，发达市场面临进口物价下降带来的输入型通缩压力的威胁，而且这些市场的出口商的竞争力可能下降。

“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对(欧元区)经济状况产生负面影响，”德拉吉上周指出。

对中国经济放缓和美联储撤除货币刺激措施的担忧，一直是驱使外资流出新兴市场的主要因素。

中国未来一周将公布进出口数据，美国则将公布工业生产与制造业产出数据。这些数据都会对上述两个因素有重要影响。

但上周五美国公布强劲的就业报告，使得美联储不太可能改变收回刺激政策的计划--这会让某些新兴市场感到沮丧。(完)

(编译 张明钧/张涛；审校 徐文焰)

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