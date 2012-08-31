欧洲经济增长前景恶化 经济不确定性严重升温--ECB管委诺沃特尼

澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
路透奥地利阿尔巴哈8月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,随着增长前景恶化,欧洲的经济不确定性正在"严重"上升,尤其是债务缠身的南部欧元区国家.
诺沃特尼周四晚间对记者表示,他不能在官方发布前提前披露ECB对欧元区经济增长的最新预估.
"但我可以说:预估不会改善,而会是恶化,"他并指出,欧洲南北部国家经济成长表现的差异正在扩大.
"实际上2012年对於所有的南部国家,我们都得预计负的经济增长率,法国差不多会停滞不前.这意味着,这样一来不确定性会大幅升高."诺沃特尼说.
"我认为在这样的敏感时期,重要的是要确保货币政策或经济政策的每个步骤都极为谨慎."
他拒绝谈论欧洲央行总裁德拉吉宣布的购债计划细节,也不愿在9月6日欧洲央行会议前谈论货币政策.
诺沃特尼想轻描淡写欧洲央行管委会的分歧.他称,"在物价稳定的绝对必要性和优先性方面,欧洲央行管委会有着完全的一致性,特别是在奥地利央行和德国央行之间.在事情的细节方面存有差异,但基本方向是各方完全认同的."
目前,通胀还不是一个问题.
诺沃特尼指出,欧元区国家在结构性改革方面有所进展,但这需要时间,意味着他们暂时需要一些帮助.(完)
--编译 隋芬/石冠兰; 审校 张明钧
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