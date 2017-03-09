版本:
中国
债券 | 2017年 3月 9日 星期四 23:08 BJT

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称G20峰会应重申对开放贸易和不使用汇率提升竞争力的承诺

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐