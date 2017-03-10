焦点：欧央行总裁称G20必须重申反对保护主义与货币竞贬的承诺

路透法兰克福3月9日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，全球主要经济体应重申反对汇率竞贬与保护主义的承诺。此前有传言称，在20国集团(G20)下周会议的公报或将对此一承诺大打折扣。

G20财长与央行官员将于3月17-18日举行会议，这也是特朗普当选美国总统以来G20的首次会议。

根据路透看到的G20公报草稿，似乎是宽容看待特朗普较为贸易保护主义的看法。

将出席G20会议的德拉吉表示，自由贸易与汇率自由浮动为经济带来稳定性与荣景。他也反击了美方指责德国利用欧元贬值取得贸易优势的说法。

“我认为，重申领导人及财政部长所肩负的承诺是十分重要的，”德拉吉在欧洲央行政策会议后在记者会上说道。

“过去20年及更长时间中，这样的声明一直都是稳定世界经济成长的支柱。”

在一份日期为3月1日的公报草案中，舍弃了“抵制一切形式的保护主义”、“避免竞争性货币贬值”以及不应“为了竞争而将目标瞄准我们的汇率”这样的句子。该草案内容或仍将有调整。

取而代之的是称“我们将保持开放及公平的国际贸易制度”及“我们重申先前对汇率的承诺”。

被问及公报时，德拉吉称：“我知道这个传言，但我不知道该说什么、传言来自哪里以及是否属实。”

特朗普已经威胁德国车企，将对出口到美国的汽车征收35%的边境税。

美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)称，美国对德国贸易逆差650亿美元是“最困难的贸易议题之一”。目前德国是G20轮值主席国，下次G20会议即将在德国巴登-巴登举行。

德拉吉为德国和欧洲央行的汇率举措辩护。

“我不认为责难德国有任何价值，”他说。

“欧元的汇率由市场因素决定，这与国际社会的长期承诺相符。”(完)