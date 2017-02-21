欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据

标题新闻：法国巴黎银行同意向纽约银行监管机构支付3.5亿美元，为外汇业务操作不当调查和解
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路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
数据显示，截至2016年底，欧元区投资基金拥有价值4.7万亿欧元的欧元区债券、股票和基金，持有外国资产的价值4.6万亿欧元。而2008年开始有相关记录时该比例约为2:1。
对区内外投资规模的差距在2010年欧元区债务危机爆发后开始缩窄，去年迅速缩小。图表参见(reut.rs/2mexbj1)。
对欧元区未来的担忧加剧、利率极低以及增长前景较美国黯淡得多，这些因素都可能促成了这种改变。
欧洲央行对该数据未予评论。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
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