欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据

路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。

数据显示，截至2016年底，欧元区投资基金拥有价值4.7万亿欧元的欧元区债券、股票和基金，持有外国资产的价值4.6万亿欧元。而2008年开始有相关记录时该比例约为2:1。

对区内外投资规模的差距在2010年欧元区债务危机爆发后开始缩窄，去年迅速缩小。图表参见(reut.rs/2mexbj1)。

对欧元区未来的担忧加剧、利率极低以及增长前景较美国黯淡得多，这些因素都可能促成了这种改变。