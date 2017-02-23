英国退欧将可能冲击英国与欧盟双边贸易 情况可能迅速恶化--ECB官员

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月23日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周四表示，英国退出欧盟可能给双边贸易带来严重影响，他警告不要盲目乐观，因为情况可能“迅速变得很糟糕”。
普雷特称，“对于英退，我认为可能会有更多贸易摩擦，对于这一点我很确信，”他此前表示，英退对于商品和服务贸易的冲击将会非常大。
普雷特还称，英退将会对投资产生负面影响。
“我仍然保持乐观...但也不能盲目乐观，因为情况迅速变得很差，这是一个历史教训。”(完)
(编译 李春喜; 审校 刘秀红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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