ECB超宽松货币政策效果或随时间递减--执委会成员莫尔许

路透法兰克福10月27日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四表示，欧洲央行超宽松货币政策的效果或将随着时间递减，银行业放贷的某些趋势已需要更密切的关注。

莫尔许表示，该行负利率的副作用会随着时间而升高，欧洲央行在检讨购债计划要持续多久时，有必要评估其成本。莫尔许被视为欧洲央行管理委员会中的温和鹰派。

“欧元区贷款增长乏力，德国银行业皆表示负隔夜存款利率限制了放贷规模，这需要多加留意，”莫尔许表示，“我们必须提高警觉，不要让事态进展外溢到其他欧元区国家。”

莫尔许表示，欧洲央行政策的益处仍然相当广泛，但银行业者有必要大幅整顿其业务，因为所谓的影子银行的兴起，或导致出现新的风险，阻碍家庭储蓄。

“特别是德国，有必要采取行动，”莫尔许表示，“而且低利率环境并非其主因。”

“德国银行业的规模在欧洲数一数二，但同时也是效率最差者。德国银行业的成本收入比率为73%，明显高于其他欧元区国家，”他表示。(完)