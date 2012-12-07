欧洲央行预期2013年欧元区经济仍将萎缩

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

* 欧洲央行预期2013年经济仍将萎缩

* 德拉吉称风险仍旧偏向下行

* 维持主要再融资利率在0.75%

* 欧洲央行讨论了降息和负存款利率

路透法兰克福12月6日电---欧洲央行(ECB)周四考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.

欧洲央行总裁德拉吉称,管委会在广泛讨论了利率後决定维持利率不变.欧元兑美元和兑日圆应声回落.

委员会还讨论了将存款利率降至负值的提议.通过实际上向银行存款收取费用的作法,欧洲央行可以促使银行将资金投放到其它地方.

"我们进行了广泛讨论...但最後达成共识维持利率不变,"德拉吉在新闻发布会上这样说道,暗示央行内部对采取何种做法存在分歧.

尽管新的预测是明年欧元区经济还会像今年一样萎缩,但最终欧洲央行还是连续第五个月将指标利率保持在0.75%的纪录低位不变,同时亦将存款工具利率保持在零水准.

在谈及有关负存款利率的想法时,德拉吉称,"我们简单谈论了该举措将带来的复杂性,以及可能产生的意外後果,但并没有进一步的详细探讨."

欧洲央行预计,明年欧元区国内生产总值(GDP)将介於萎缩0.9%至成长0.3%之间,暗示经济萎缩的可能性非常高.德拉吉称下档风险占据上风.

而9月欧洲央行给出的GDP预估区间较目前预测的水平要高许多,为介於萎缩0.4%至成长1.4%之间.

"多少有点悲观的欧洲央行预估,及其声明论调的暗淡,再加上德拉吉承认该央行已就包括可能降息在内的诸多问题进行了'广泛商讨',表明2013年初降息的可能性依然存在,"贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示.

欧洲央行管理委员会维持指标利率不变的决定,符合路透调查中分析师的预估.之前路透调查显示,分析师在欧洲央行2013年实施降息的可能性方面意见分歧.

"随着全球需求增强,且我们的宽松货币政策立场及金融市场信心明显改善的影响向经济领域传导,经济活动应会在2013年稍晚逐步复苏,"德拉吉称.

但他指出,围绕美国财政政策的政治僵局也可能在更长时间内打击市场信心.如果未能就此问题达成协议,美国大规模的增税减支措施将会自动生效.

欧洲央行对2014年经济的首次预估中反映出不确定性的影响,其预计当年经济将增长0.2至2.2%.2012年经济预估中值略微下调至下滑0.5%.

德拉吉表示,至少到2013年7月,欧洲央行都还将继续通过再融资操作向欧元区银行提供其所要求的所有流动性.

欲浏览欧洲央行利率相关图表,请点击:(link.reuters.com/juw29s)

欲浏览欧元央行相关图表,请点击:(link.reuters.com/neg32s)

**关注西班牙形势**

虽然自欧盟和国际货币基金组织(IMF)进一步采取措施援助希腊,且欧洲央行誓言竭尽所能维护欧元以来,金融市场已归于平静,但欧元区经济已陷入衰退,而且没有多少迹象显示其会很快走出衰退.

明年通胀率区间料为1.1-2.1%,而欧洲央行的目标水平为接近但低於2%,这意味着进一步降息的空间似乎很大.

但一些央行官员采取任何可能令欧元区各国政府减弱预算整固努力的措施都非常谨慎.其他官员则似乎认为目前经济需要更多刺激举措.

欧元区内各国的市场利率相差很大,欧洲央行主要聚焦于改善"传导机制",将其利率决定的影响传导至欧元区各地.

最明显的方式是利用央行尚未动用的新购债计划--直接货币交易(OMT).该计划或将拉低政府的借款成本.

欧洲央行迄今尚未利用OMT计划购买任何国家的公债,因为西班牙还没有满足寻求欧元区救助基金援助所需要的前提条件.普遍认为西班牙最有可能成为动用新购债计划的首个国家.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)曾表示,希望欧央行保证干预行为能降低该国公债收益率.而德拉吉拒绝对此作出承诺.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/许娜/王兴亚;审校 张涛/侯向明/张荻

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