焦点：美联储加息助欧洲央行一臂之力 降低其再放宽政策必要性

图中为欧元及美元纸币。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透法兰克福12月17日 - 就在几周前，欧洲央行推出的刺激举措小于预期，让投资者倍感失望，如今美国联邦储备委员会(美联储，FED)加息可能助欧洲央行一臂之力，降低了其进一步采取行动的必要性。

美国经济日渐好转，而欧洲还在艰难地应对成长乏力、高失业率、通胀远低于央行目标等难题，美联储和欧洲央行政策因此分道扬镳。

美国启动近10年来的首次加息，立即打击欧元走软，如果贬值持续较长时间，对欧洲央行来说可谓有双重好处，一方面会提振区内出口，另一方面还会帮助其提升通胀。

更重要的是，市场对美联储周三加息的反应较平静，表明投资者接受这两大央行政策迥异的情况，使得欧洲央行可以保持政策稳定。

高盛资深欧洲分析师Dirk Schumacher表示，“欧洲央行将能在一定程度上让欧元区的融资环境与美国脱钩。”

“政策分歧的状况将会持续。”

欧洲央行两周前延长量化宽松政策实施时间，但调降存款利率10个基点及延长量化宽松、却未大幅扩大买债规模，其宽松力度远小于预期，令金融市场感到失望，导致欧元在一天内就大涨超过3%。

欧元已经回吐一部份当时的涨幅，自美联储决议以来已经下跌约1%。德国、法国及意大利等欧元区成员国政府公债收益率原本在欧洲央行决议后上涨，如今在美联储采取行动后，这些国家10年期公债收益率下跌了6-8个基点。

部分人士认为，这样的市场反应是对美联储的作法表示赞赏，并补救了部分人士认为欧洲央行失策之处：美国利率上升理论上可能带动欧洲借贷成本上涨，但债券收益率却反向下跌，表明欧洲央行政策逐渐与美联储脱钩。

“我们目前并未在欧洲见到美国货币政策的扩散效应，以后也不太可能见到，因升息题材早已得到反映，”苏格兰皇家银行欧洲利率策略师Marco Brancolini表示。

“更重要的是，欧元利率仅在极短期内受到美国利率的牵引。长期利率而言，10年期德国公债的收益率取决于...欧洲央行货币政策。”

丹麦丹斯克银行预期，未来6-12个月欧元区债券收益率仅会面临“小幅度上升压力”。

**喜忧参半**

其他人指出，这种脱钩将令欧元兑美元得以继续下跌。

“欧元可能进一步贬值，这对欧元区再好不过，”德国政府经济政策顾问Peter Bofinger表示。

虽然欧洲央行一再表示，准备在必要时进一步放松政策，但路透调查中的受访分析师认为，该央行明年采取进一步宽松举措的机率仅为40%。

的确，在经济增长升温与欧元维持弱势的情况下，采取更多行动的必要性可能也会减弱。

“虽然利率调整不会对经济带来什么改变，但会造成重大的心理冲击，”Bofinger指出。

“若欧元开始下滑，其势头可能很猛--货币贬值可没有限速一说。”

话虽如此，欧洲央行面临的前景还是愈发喜忧参半。就算欧元贬值还是央行推升通胀的关键工具，但随着欧元区经济增长开始逐步改善，这一工具也可能被放弃。

欧洲央行周四预计，欧元区未来两年的经济增长将更加强劲，而德国本周公布的制造业报告显示需求稳健，暗示安全疑虑与中国经济放缓并未阻碍经济复苏。消费者需求亦强韧。

此外，美联储主席叶伦在周三的政策决定出炉前，采取和缓的方式引导市场预期，凸显出欧洲央行总裁德拉吉在几周前处理相同问题时的表现十分失败。

“现在德拉吉口头打压欧元更难了。整体而言，所有人都知道我们在必要时能够采取进一步行动。但他们也知道我们上次的行动力度不如一些人原本预期的大，”一名欧洲央行消息人士承认说。

QE政策对欧元区通胀与股价的影响图表：reut.rs/1TMIwRE

美联储升息助欧洲央行一臂之力相关图表：reut.rs/1TS1F4T

(完)