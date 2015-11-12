焦点：欧洲央行和美联储政策背道而驰 已为市场波动做好准备

美国纽交所内的工作场景，摄于11月6日。 REUTERS/BRENDAN MCDERMID

路透法兰克福11月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储)和欧洲央行的高级官员表示，由于这两大央行的货币政策背道而驰，他们将面临周期性的市场动荡，而这样的风险难以避免，因为美国和欧洲经济的命运迥然不同。

两家央行似已为各自放宽和收紧货币政策做好了准备，央行官员表示，双方虽然定期交换意见，但并没有进行政策协调，亦不去猜测对方的下一步行动。

他们表示，两家央行的策略是将双方政策分歧可能导致的金融市场波动纳入考量，但不会试图通过货币政策来抵消。

欧洲央行上月强化了最早12月放宽政策的可能性，让市场大出意料。相反，随着美国经济进入活跃状态，美联储放出意外强硬的口风，提高了下月加息的可能性。目前美国指标利率已在近零水准逗留将近七年。

这些信号一起将欧元/美元在仅数周时间内压低逾5%，而且随着多家主要央行行动的临近，市场动荡也不大可能到此为止。

美联储升息后，英国央行可能在明年一定时候跟进，因该国经济复苏动力增强。但欧元区经济反弹乏力，中国成长亦大幅放缓--中国央行已经放宽了政策。日本和澳洲央行也都在透露，可能进一步出台宽松政策。

“现在我们即将进入一段背道而驰的时期，”欧洲央行管委会一名成员表示，“我们将睁大眼睛留意各种情况。这反映出不同地区处于景气循环中的不同阶段。”

欧洲央行管委韩伟森(Ardo Hansson)也认为，这种差异是无法改变的事实。

“其他央行的货币政策是我们不能左右的外部因素。就像是天气，我们会考虑在内，但那是已知事实，”韩伟森说，“当然有其必要，正如汇率一样，作为一个政策变量有其自身影响，所以会把它考虑在内。”

另一位要求匿名的管委会成员表示，欧洲央行以前的政策会议未对欧元汇率进行过广泛讨论，也从未试图管理汇率。

花旗估计，市场已经消化了美联储在2016年1月至2018年1月加息115个基点。如果超过这种非常温和的升息步伐，可能导致市场不安。

“风险在于，假若美联储升息步伐快于目前预期...那或许导致市场波动性大幅加剧，从而让我们很难摆脱美联储，”第三位管委会成员表示。

**叶伦的委员会风格**

熟知美联储的消息人士表示，美联储人士不愿与其他人讨论政策，因为根据美联储主席叶伦带领的委员会决策风格，其即将到来的决议仍是未定之天。

美联储在决议中也将汇率等因素纳入考量。然而大多数的美国外贸是以美元计价，因此比起欧元区，汇率对实质经济的影响并不那么直接，而美国出口商也没有一直在抱怨美元升值的问题。

尽管如此，美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，经济正感受到美元效应，这已使得货币状况变得略有趋紧。“过去一年汇价已全面实质升值约15%，这对物价和出口构成拖累，”她表示。

“以此来衡量，美国已出现一些有形的紧缩，”布雷纳德在近期访问法兰克福时表示。

然而，美国正在接近充分就业，这个要素支持了升息举措，无论欧洲央行打算怎么做。此外，美联储早已让市场准备好会有升息动作，因此裹足不前所带来的冲击将会大过于采取行动。

“如果拖上太久，最终升息脚步可能会比原先所希望的快，”一位不愿具名的日本央行决策者表示。“这种情况对市场所造成的损害，可能大过于提早展开升息周期。”

消息人士称，美联储和欧洲央行官员通常会在国际清算银行(BIS)和G30会议间隙进行磋商，但基本是说明和讨论已经公开的信息。

央行消息人士称，进行磋商的经常是美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)和欧洲央行执委科尔。

欧洲央行总裁德拉吉也与费舍尔有私交，费舍尔是德拉吉1970年代在麻省理工学院求学时的教授。

印度央行总裁拉詹说，各个央行应该增强对话。央行的政策经常达不到预期目标，特别是很多央行同时放松政策以及力图压低本币汇率的时候。

“你可能试图压低本币汇率，但如果其他人也在压低他们的汇率呢？”他说，“我们彼此不能都贬值，那样净效果会有限。”

按兵不动的代价也可能很大。“如果你不做什么，那么本国汇率就会大幅上涨，如果升至太强水准，就会受不了，”他表示，“我们可能需要采取更多全球性的、虽然不需要太协调、但却是共同的行动。”(完)