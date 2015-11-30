（更正）一周焦点：欧洲央行料放宽政策 美国就业数据或支持联储加息

(更正：正文第六段译文有误，应为“每月600亿欧元扩大至750亿欧元”，而非“每月6,000亿美元扩大至7,500亿欧元”)

路透法兰克福11月30日 - 全球两家最大的央行下周将明显背道而驰，欧洲央行(ECB)几乎肯定会在周四放宽政策，而美国就业报告则可能强化美联储12月加息的理由。

对通胀低迷的担忧成为欧洲央行进一步放宽政策的强有力理由，而且该央行几乎已经承诺要有所行动，市场如今猜测的只是其具体会采取什么措施来刺激通胀。

不过结果也很有可能令人意外。欧洲央行将权衡一系列举措，包括毫无争议的进一步调降存款负利率，以及更极端但实施可能性很小的举措，比如购买重新打包的不良贷款以刺激银行放贷。

“由于预期较高，所以失望风险也较大，但由于忧虑基本聚焦于通胀前景面临的结构性阻力方面，所以这次确实不应按兵不动或节约弹药，”法国兴业银行在给客户的报告中称。

欧洲央行总裁德拉吉的言行也提升了外界对央行的预期，他警告称，经济成长和通胀面临的风险增加，并称“我们会竭尽全力”尽快提升通胀。

路透对逾50位分析师的调查显示，预计欧洲央行将把当前存款利率负0.2%调降至负0.3%，并将资产购买计划由当前的每月600亿欧元扩大至750亿欧元，并将该计划原定结束时间延长至2016年9月之后。

不过加码方案有多种可能。欧洲央行负利率调整幅度可以更大，或者可以将公司债和市政债等资产纳入购债范围，甚至可以设定一个分级存款利率，惩罚那些囤积大量现金的银行。

但出台这些政策面临的最棘手的问题是，有少数几位重量级人物反对这类行动，以德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)为首的这些人最近公开反对进一步放宽政策，与欧洲央行管委会唱反调。

**ECB行动面临阻力**

劳滕施莱格反对加码刺激，尤其是扩大资产购买计划，认为宽松货币政策会带来风险，只能为解决结构性问题争取时间而已。

欧洲央行很少以会议投票表决的形式做政策决定，而是通过争取尽可能广泛的共识来做决定，这次德拉吉要弥合官员之间的观点分歧可能非常困难。

德拉吉的反对者可能会为难他，让他难以按自己的习惯对重大事件做出承诺，然后还能超过已经很高的预期。

“在下周欧洲央行会议前，预期进一步得到强化，而欧洲央行官员的讲话没有努力控制这些预期。最近一段时期，德拉吉已说得十二分明白，但鉴于已做出的承诺，这次想要超越它们会更难，”德意志银行分析师在给投资者的报告中称。

花旗表示，欧洲央行需要调降存款利率、增加每月购债规模、通过延长购债计划或删除明年9月结束的字眼来调整前瞻性指引，这样才能给市场制造意外。

欧元区仍面临经济增长疲弱和失业率居高不下的问题，而美国就业市场则在持续好转。

周五公布的数据料显示，美国11月非农就业岗位增加20万人，失业率保持在七年半低点5.0%。

即便到时候非农就业数据有些令人失望，但考虑到已接近充分就业，预计美联储仍会在12月15-16日的会议上加息，届时争论的焦点可能转向未来加息步伐，而非短期行动。

美联储决议面对的最大阻力可能是美元兑主要货币近几个月迅速升值，这实际上起到收紧货币环境的作用。但相比欧洲等其他地区，美国贸易受汇率变化的影响还不大，因此对政策的影响也较小。

下周在德拉吉召开记者会之际，美联储主席叶伦也将对美国参议院联合经济委员会就经济前景发表证词陈述，届时可能就美联储下一步动向给出更多线索。

其他主要央行方面，澳洲央行和加拿大央行料均将维持利率不变，因澳加两国的经济前景符合或者略微好于此前预估。(完)