路透图表：欧洲央行量化宽松一周年评说

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月7日 - 欧洲央行启动印钞计划将满一周年，央行总裁德拉吉及其同僚已经为此花费逾7,000亿欧元，但效果远未达到预期。
这相当于每分钟花掉130万欧元、或者说欧元区不分男女老幼人均花费2,000欧元(2,200美元)，然而通胀微乎其微，经济增长依然疲软，股市也下跌了13%。
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尽管大洋彼岸的美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经启动10年来的首次加息，但欧元兑美元还是上涨了近5%。
不过也有一些正面迹象。欧元区债市借款成本降低，虽然不是普遍降低；失业率也继续走低，并有初步迹象显示银行对企业和家庭的贷款逐渐增加。
欧洲央行估计，这项措施在2015-2017年期间将为区内生产总值(GDP)增幅贡献近1个百分点，幅度相当可观，因为总体增幅还不到2%。欧洲央行自2014年中以来实施的非常规措施，影响相当于通常情况下降息100个基点。
3月9日是欧洲央行启动印钞计划一周年，第二天欧洲央行将举行下一次政策会议。到目前为止外界感觉已实施的计划欠缺吸引力，对进一步放宽政策的预期升温。
进一步下调业已为负值的存款利率已在预期当中。分析师预计欧洲央行可能扩大当前600亿欧元/月的量化宽松规模、抑或是在2017年3月份到期之后延长该政策。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
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