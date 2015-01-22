欧洲央行启动购债计划后 美联储升息前景持续浮现疑云

路透纽约1月22日 - 欧洲央行决定启动一项购债计划，以抵御欧元区陷入通缩后，外界持续怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)究竟会否在2015年升息。

美国短期利率期货震荡收低，暗示部分交易商削减押注美联储料避免在今年将短期利率从近零水平拉升。

欧洲央行的刺激举措一如外界的广泛预期，该行从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。部分分析师认为，欧洲央行此举将成为美联储货币政策正常化可能的阻碍，即便美国经济在油价崩跌与其他国家经济动荡下展现韧性。

“美联储的讨论将从升息转为扩大资产负债表的风险增加了，”芝加哥BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

美联储下周二将开始为期两天的政策会议。

“美联储不会承诺升息，”Hoogendoorn说。

在1月9日进行的路透调查显示，在接受访问的22家美国一级市场交易商中，大部份预计美联储将在6月升息。

联邦基金利率期货市场交投震荡，12月期货触及99.57日内高位，之后收低于99.545，较周三尾盘下跌2个基点。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch显示，12月联邦基金利率期货和期权暗示交易商预计美联储在12月升息的机率为76%，高于周三的74%，但低于一个月前的94%。

分析师表示，投资者将等待美联储会否对欧洲央行和其他国家央行近期采取的刺激行动作出反应。

在欧洲央行公布刺激计划后不久，丹麦央行在本周内第二次降息，以维护与欧元挂钩的克朗汇率。

加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。

(编译 陈琮奇/利棣儿；审校 龚芳/张涛)

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