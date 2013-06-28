欧洲央行否认讨论美联储式购债计划

美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。
路透法兰克福6月28日 - 德国一家报纸称欧洲央行(ECB)正在考虑推出一项新购债计划，根据这项计划，欧洲央行将购买所有欧元区17国的债券，对此欧洲央行周五予以否认。
南德日报(Suddeutsche Zeitung)此前报道称，欧洲央行内部的工作小组层级，正在讨论按照各成员国国内生产总值(GDP)在欧元区的占比，购买所有成员国政府的债券。
报道称，这将会为欧洲央行的刺激计划注入新元素，类似于美国联邦储备委员会(美联储/FED)所采取的量化宽松举措。
“这篇报道不实，”欧洲央行发言人称。他指出，欧洲央行总裁德拉吉4月表示央行正“全方位”考量政策选项时，他指的是提振向实体经济领域放贷的方法。
央行发言人称，德拉吉指的并不是量化宽松。(完)
(编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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