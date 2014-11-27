欧洲央行称投资者自满情绪或酝酿系统性风险

路透法兰克福11月27日 - 欧洲央行周四在一份报告中警告，对回报率的追求以及投资者对风险状况的自满，有可能威胁金融稳定，并将房地产价格“泡沫”单挑出，作为一个潜在的问题。

“金融稳定风险或来自于投资者的自满，尤其是当投资者追求收益，而金融资产收益低的时候。此类时期存在滋生系统性风险的可能，”欧洲央行官员在其例行的金融稳定回顾报告中写道。

该项报告还专门提及了房地产价格。“一些国家中，无论是住宅还是商业地产市场都有泡沫，从而令市场很容易出现修正，”报告称。

该项报告还提及了公共债务持续高企所带来的挑战，称“恢复良性公共财政的工作尚未完成。“(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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