欧洲央行称投资者自满情绪或酝酿系统性风险

美元从高位回落 因特朗普税改计划令市场失望
路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透法兰克福11月27日 - 欧洲央行周四在一份报告中警告，对回报率的追求以及投资者对风险状况的自满，有可能威胁金融稳定，并将房地产价格“泡沫”单挑出，作为一个潜在的问题。
“金融稳定风险或来自于投资者的自满，尤其是当投资者追求收益，而金融资产收益低的时候。此类时期存在滋生系统性风险的可能，”欧洲央行官员在其例行的金融稳定回顾报告中写道。
该项报告还专门提及了房地产价格。“一些国家中，无论是住宅还是商业地产市场都有泡沫，从而令市场很容易出现修正，”报告称。
该项报告还提及了公共债务持续高企所带来的挑战，称“恢复良性公共财政的工作尚未完成。“(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。