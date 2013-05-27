欧洲成立银行业单一监管机制时间紧任务重

* 一旦立法通过，欧洲央行仅有一年时间创建监管机构

* 欧洲议会料在7月进行最终投票

* 大约有80-90位各国官员临时借调到法兰克福

路透法兰克福5月26日 - 欧洲央行(ECB)正在争分夺秒为欧元区的6,000家银行成立一个监管机构，但估计到2014年年中启动该项目时却可能面临人员配备不足的局面。

单一监管机制(SSM, single supervisory mechanism)标志着欧洲迈向银行业联盟的第一步。银行业联盟为欧洲成立统一金融体系的规模，该系统可以关闭那些无力生存的银行，并会在晚些时候设立一个存款保险方案。

银行业联盟旨在打破政府和银行之间的关联，避免未来纳税人不得不再为救助破产银行买单，并规避金融危机重演。

欧洲领导人给予欧洲央行成立SSM的任务，但这个项目的开局却有可能跌跌绊绊。

ECB还没有一套评估标准来确定哪些银行由其直接监管，而且也不确定具体该如何开展任务，此外还需要聘请工作人员。

“对于货币联盟，我们准备了九年时间，”ECB执委会成员莫尔许表示。他与ECB副总裁冈斯坦西欧一起负责成立SSM。

“对于SSM，我们只有12个月的时间，”他本月稍早在布鲁塞尔表示。“这严重低估了成立银行业联盟所需要的大量准备工作。”

在开始启动之前，ECB必须等待关于SSM的立法生效，这预计要到7月。

然后ECB有大概一年时间招聘人员，制定统一的制度，并决定如何监管银行。

“如果没有各国当局的紧密合作，我们在这么短的时间内无法完成任务，”莫尔许表示。

**人力极度紧张**

为了尽可能在2014年年中到来时做好准备，欧洲央行也在利用成员国监管机构的资源。

据知情人透露，去年由少数几名专家组成的工作组，最近借调了80-90成员国官员到法兰克福，初步定为六个月时间。

在相关法律生效之前，ECB不能直接为新机构聘请人员，法律生效后才可正式招聘，并任命领导团队。

虽然还没有公布SSM主管的候选人，据几位接近该项目的消息人士透露，外界普遍认为法国监管机构官员Daniele Nouy很有可能负责领导SSM。

不过，奥地利金融市场监管局联合主管Helmut Ettl解释道，高层官员已在频繁开会“以准备目前能有的全部措施，即使还没有适当的法律依据。”

德国央行副总裁劳滕施莱格扮演牵头角色之一，SSM方面的文书工作正让她应接不暇。

她表示，建立功能完备的监管机构需要一年多的时间。“但这不意味着我们不能在明年年中前做好开始启动的准备。”

目前，参与该项目的官员分散在ECB在法兰克福所租三栋大楼的办公室内工作，ECB自己的办公室已经拥挤不堪。

建设中的ECB新总部明年应可就位，但其设计的时间远早于银行业联盟构想的形成，可能太小而无法容纳下全部SSM员工，后者最终可能会在市中心的ECB旧办公楼内。

SSM总共估计需要约800名员工，主要将来自各国监管机构及ECB。雇佣外部员工可能会太耗时间。

不过，人员的延续性令行业观察人士感到宽慰。

“未来几年将进入过渡期，”标准普尔信贷分析师Richard Barnes表示，“这个阶段的残余风险是可控的。”

**庞大的项目**

SSM最终会有多少员工，很大程度上将取决于ECB和各国监管机构如何分担监管工作。

这个问题仍在讨论。一个选项是由成员国和ECB监管人员组成联合监管小组，其构成由银行的区域布局决定。

工作小组正在解决的另一个紧迫问题是如何界定哪些银行具有系统重要性，从而将由ECB直接监管。

“我们发现目前甚至没有一套相应的标准，好让我们列出最终哪些银行将受到ECB直接监管，”ECB管委莫尔许表示。

其他难题可能在SSM明年开始运作前得不到解决，包括建立一个将来会纳入欧洲银行业者的监管框架和一个统一的报告系统。

监管机构需决定银行将来必需把哪些数据报告给中心、如何报告、使用哪种语言，以及如何分析数据。

他们可能会需要一套新IT系统，银行或许也要调整自身的技术条件。

“这是一个庞大的项目，明年势必难以建成，”德国央行的劳滕施莱格称，“IT问题，更别说我们想要求报告哪些数据的问题了，因为各国仍有自身的报告标准--这些都得首先仔细考虑。”

“我们正在取得进展，但这仍是个宏大的项目。”(完)

(编译 李春喜/王翔琼; 审校 高琦/隋芬)

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