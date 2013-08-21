焦点：政策透明度太高？欧洲央行恐怕正是如此

8月1日在法兰克福拍到的欧央行标志。 REUTERS/Ralph Orlowski

* 欧洲央行将谨慎采用新的沟通策略

* 存在可预见程度太高的风险

* 公布各央行总裁投票结果可能引发政治上的紧张

* 固定收益投资者担忧欧元区稳定性

路透法兰克福8月20日 - 随着欧洲央行一层层卸下蒙在其议息程序上的神秘面纱--包括现在开始给出前瞻性指引--它也还是有理由保持谨慎，不要透露太多信息。

过度曝光各成员国央行总裁的投票习惯，可能会引发其国内的政治压力，损害他们在欧洲央行的独立性，甚至可能动摇一些脆弱的政府。

欧洲央行毕竟代表的是欧元区这个单一组织，但是由17个不同经济体的央行代表组成，意味着17种不同的需求。

欧洲央行在金融市场拥有潜在的无限力量，以及快速的应变能力，这使得它在对抗欧元区债务危机中扮演了关键角色。

但这一力量也使得政客们试图对它施加影响。如果他们更多地了解到本国委员的投票习惯，那么欧洲央行受到影响的可能性将会更大。

因此目前有关欧洲央行是否应该像美联储和英国央行那样公布会议记录的争论，就不仅仅是透明度的问题。

“(欧洲央行)现在是将会议记录封闭30年，这的确太长了，但会议后过快的公布记录，则可能导致央行委员们面临政治压力，这对央行的运作来说不具有建设性，”欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对路透说。

欧洲央行的设置很独特。央行委员们来自欧元区的不同国家，这些委员都是以个人名义而非国家名义参与的，旨在尊重央行的独立性。

但完全脱离国家利益很困难，尤其是当政要们不断试探临界点时。过往经验告诉我们，后者通常不会有什么强硬的观点。

2007年，法国总统萨科齐指责欧洲央行在帮助投机者并正损及企业，试图以此来推动欧洲央行降息。

2011年，欧洲央行买入意大利和西班牙公债，只是为了让时任意大利总理贝鲁斯柯尼重新兑现自己从前为争取欧洲央行介入援助而许下的改革承诺，这让欧洲央行警惕自己可能被利用。

一些投资者对公布会议记录可能产生的影响表示担心。

“应该避免给出简单易懂的看法，”德盛安联资产管理的德国固定收益部门主管Maxence Mormède说。该公司负责管理270亿欧元的固定收益资产。

“对于我们固定收益投资者来说，知道太多可能和知道太少一样容易误导，”他说。

一些人亦认为这样做或许没有必要。

“我们反正都会对决策者的立场有个大概了解，”德意志银行财富和资产管理的欧元区固定收益主管Oliver Eichmann说。“如果欧洲央行公布了过多细节，然后又不得不修正或改变看法，那么它的信誉可能遭到破坏。”该机构旗下管理的资产规模为9,460亿欧元。

**开放透明**

但欧洲央行还是在走向透明化。德拉吉于2011年11月接任欧洲央行总裁，他比其前任对于政策选项的态度更为开放。

他近期打破了从不提前对利率有所承诺的长期传统，发布首个前瞻性指引，指明利率将在一定时期内保持低位。

此举发生在美联储表示终结刺激举措可能早于很多人预期之后。美联储的言论撼动全球市场，推高欧洲主权债收益率和货币市场利率，而这是欧洲央行不愿意见到的。

前瞻性指引只是这一新型沟通策略的开端。

德拉吉在本月披露，考虑到欧洲央行操作环境日益复杂，央行管委会正在考虑公布会议记录，从而更好地详细说明决议背后的原因。

欧洲央行执委亚斯穆森甚至呼吁发布各成员国央行总裁的投票习惯。

欧洲央行执委会将在秋季提交一份提议。执委会是驻法兰克福的六人小组，他们和17个成员国的央行总裁共同组成管理委员会。

但是该提议也有人反对，比如奥地利央行总裁诺沃特尼。

正统的经济学着作提倡透明度，称之为市场更好运转的关键要素。但是对于各央行而言，这个问题并非那样明确。

过多信息可能会导致让市场保持警惕的意外因素消失。

欧洲央行和英国央行最近发布了前瞻性指引，但他们必须十分小心，既要安抚市场，又不能披露太多信息而束缚自己--而且就欧洲央行而言，还要向政府施压以推动其改革。

全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)的资深投资组合经理Andrew Bosomworth指出，每增加发布一项信息都可能引发市场波动，而这正是欧洲央行的前瞻指引试图避免的情况。

“从市场的角度来看，更大的透明度实际上会加剧市场波动，”他表示，“你给市场提供的信息越多，如果它们包含此前未披露的信息，就会成为波动性的来源。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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