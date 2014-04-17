欧洲金融：如果欧元汇率继续影响通胀，欧洲央行行动“在所难免”--莫尔许

路透地拉那4月17日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔周四表示，欧洲央行政策制定者已经清楚表明，如果汇率发展对通胀的影响持续，欧洲央行将作出反应。

欧洲央行总裁德拉吉周末称，欧元强势可能引发欧洲央行放宽政策。

莫尔许向记者表示，“如果当前的汇价走势持续，这不可避免地会促使欧洲央行采取行动，以保持宽松货币政策立场。”

莫尔许强调，欧洲央行不会对月度通胀数据做出反应，而是关注中期通胀前景。

在被问及欧洲央行认为欧元/美元在什么水准会构成问题时，他回答：“这个问题会暗示我们有明确目标...但情况不是这样。我们没有汇率目标。”