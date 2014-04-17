欧洲金融：如果欧元汇率继续影响通胀，欧洲央行行动“在所难免”--莫尔许

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透地拉那4月17日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔周四表示，欧洲央行政策制定者已经清楚表明，如果汇率发展对通胀的影响持续，欧洲央行将作出反应。
欧洲央行总裁德拉吉周末称，欧元强势可能引发欧洲央行放宽政策。
莫尔许向记者表示，“如果当前的汇价走势持续，这不可避免地会促使欧洲央行采取行动，以保持宽松货币政策立场。”
莫尔许强调，欧洲央行不会对月度通胀数据做出反应，而是关注中期通胀前景。
在被问及欧洲央行认为欧元/美元在什么水准会构成问题时，他回答：“这个问题会暗示我们有明确目标...但情况不是这样。我们没有汇率目标。”
“我们有物价稳定目标，包括内部和外部的稳定，我强调的是稳定，”他补充道。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行下周四政策会议施压、令会议基调将更为鹰派的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称。