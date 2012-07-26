欧央行官员呼吁建立银行业联盟

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透都柏林7月25日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周三表示,欧洲央行降息举措的效果并没有传导至欧洲大陆的所有借款人,并称需要建立一个银行业联盟以应对这个问题.
诺亚说,银行业联盟将拥有一个统一的监管机构、一项存款担保机制以及一个银行业纾困基金,将能增强二线欧元区国家银行业的实力,并使其有能力将降息的效应传递至借款人,而现在一些银行没有能力这样做.
"我们货币联盟的传导效果不能这样千差万别."诺亚在都柏林发表演讲时称.
诺亚称,他相信如果政治意愿依然强烈,该联盟可能很快就将成立.
"如果一如有关证据所显示的,存在这样的政治意愿,我认为它能够很快运作起来."诺亚称.
"我从上次欧盟峰会上的论调中可以确信.政治意愿...看来十分明显."他说.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)