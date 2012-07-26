欧央行官员呼吁建立银行业联盟

路透都柏林7月25日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周三表示,欧洲央行降息举措的效果并没有传导至欧洲大陆的所有借款人,并称需要建立一个银行业联盟以应对这个问题.

诺亚说,银行业联盟将拥有一个统一的监管机构、一项存款担保机制以及一个银行业纾困基金,将能增强二线欧元区国家银行业的实力,并使其有能力将降息的效应传递至借款人,而现在一些银行没有能力这样做.

"我们货币联盟的传导效果不能这样千差万别."诺亚在都柏林发表演讲时称.

诺亚称,他相信如果政治意愿依然强烈,该联盟可能很快就将成立.

"如果一如有关证据所显示的,存在这样的政治意愿,我认为它能够很快运作起来."诺亚称.

"我从上次欧盟峰会上的论调中可以确信.政治意愿...看来十分明显."他说.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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