法总理称欧洲央行不应切断对希腊银行业的支持

路透巴黎6月28日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周日表示，即使希腊因无力偿债而错过6月30日的还款期限，欧洲央行也不应切断对希腊银行业者的支持。

“欧洲央行是独立的，但我不怀疑它将承担其责任。”瓦尔斯在Europe 1电台播放的采访中称。“换种说法，我认为它不可能切断支持。”

瓦尔斯并向希腊选民提出一个告诫，称如果公投否决了债务协议提案，可能等于决定离开欧元区。

“希腊人必须清醒做出决定。”瓦尔斯说。“如果是否定的投票，就有退出欧元区...的实质风险。”(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

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