法总理称欧洲央行不应切断对希腊银行业的支持

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎6月28日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周日表示，即使希腊因无力偿债而错过6月30日的还款期限，欧洲央行也不应切断对希腊银行业者的支持。
“欧洲央行是独立的，但我不怀疑它将承担其责任。”瓦尔斯在Europe 1电台播放的采访中称。“换种说法，我认为它不可能切断支持。”
瓦尔斯并向希腊选民提出一个告诫，称如果公投否决了债务协议提案，可能等于决定离开欧元区。
“希腊人必须清醒做出决定。”瓦尔斯说。“如果是否定的投票，就有退出欧元区...的实质风险。”(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。