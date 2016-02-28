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市场报道 | 2016年 2月 29日 星期一 07:59 BJT

欧元区经济：法央行总裁警惕低油价影响，称ECB可能会扩大印钞--报载

路透法兰克福2月28日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周日向德国一家报纸称，欧洲央行可能会扩大印钞，因低油价的长期影响给欧元区经济体带来压力。

欧洲央行3月初的政策会议将决定是否调整利率，或是扩大量化宽松计划，即印钞购买公债以刺激通胀和经济复苏。

他们的决策在很大程度上取决于通胀是否会进一步下滑。欧洲央行将通胀指标视为衡量欧元区经济状况的晴雨表。

维勒鲁瓦向德国法兰克福汇报暗示，低油价的影响可能是长期的。

这些讲话表明油价可能压低已处低位的通胀，例如通过削弱薪资增长。这通常会促使欧洲央行再次行动支持经济。

“仅是油价暂时下跌这个理由并不充分，”维勒鲁瓦称，“但如果低能源价格产生长期影响，我们就不得不行动。情况看来如此，3月再看。”

他表示，欧洲央行有可能扩大每月600亿欧元(660亿美元)的购债规模。“我们准备好采取行动，但首先必须要看下经济数据如何，”他还称。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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