欧央行执委担忧人民币盯住美元有损全球经济

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透罗马12月16日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)周五表示,随着中国经济的壮大,人民币盯住美元的汇率机制对全球经济的损害越来越大.
"当前我们面临一种前所未有的境况,那就是原先将本币盯住大型经济体货币的一个小规模经济体,已经成长为全球第二大经济体,"他直接指向中国.
"这是近年来全球失衡的一个主要根源.他们处理的方式一直不能让人满意,随着时间的流逝,其对全球经济前景的危害可能变得更大,"斯麦吉称.
斯麦吉还表示,新兴经济体应该扶植国内金融行业的成长,这有助於提振国内消费.(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
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