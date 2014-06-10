欧洲金融：ECB出台刺激举措后基金经理不乐反犹，担心价值投资选股难

Causeway International Value Fund 的资产组合经理Connor Muldoon表示，他把更多资产转入法国PSA标致雪铁龙 等欧洲景气循环类股，因预期低利将刺激这些企业的销售增长。Causeway International管理着62亿美元的资产。

另一方面，随着估值具有吸引力的股票选择减少，他也紧守资产组合中的一些个股。他的资产组合持有大约65只股票，较2010年债务危机期间猛增近20%。

“守住我们了解并投资的公司是更好的选择，即便它们没有之前涨得多，”Muldoon表示。

Westwood Holdings Group 的首席投资官Mark Freeman则在增加高通 和制药及医疗器械生产商Covidien PLC 的部位，因预期欧洲实施负利率，将提振派息的美国股票的价格。但他避开那些连续上调股息达20年或更长时间的公司，而是选择那些派息和营收都增长的公司，即便这些公司的派息相对较少。Westwood Holdings管理的资产规模为190亿美元(完)