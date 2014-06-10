欧洲金融：ECB出台刺激举措后基金经理不乐反犹，担心价值投资选股难

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
Causeway International Value Fund 的资产组合经理Connor Muldoon表示，他把更多资产转入法国PSA标致雪铁龙 等欧洲景气循环类股，因预期低利将刺激这些企业的销售增长。Causeway International管理着62亿美元的资产。
另一方面，随着估值具有吸引力的股票选择减少，他也紧守资产组合中的一些个股。他的资产组合持有大约65只股票，较2010年债务危机期间猛增近20%。
“守住我们了解并投资的公司是更好的选择，即便它们没有之前涨得多，”Muldoon表示。
Westwood Holdings Group 的首席投资官Mark Freeman则在增加高通 和制药及医疗器械生产商Covidien PLC 的部位，因预期欧洲实施负利率，将提振派息的美国股票的价格。但他避开那些连续上调股息达20年或更长时间的公司，而是选择那些派息和营收都增长的公司，即便这些公司的派息相对较少。Westwood Holdings管理的资产规模为190亿美元(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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