焦点：欧央行决策者称必要时会采取进一步行动

路透赫尔辛基/伯拉第斯拉瓦6月10日 - 欧洲央行(ECB)决策者周二强调他们还有更多措施来支撑欧元区经济，上周欧央行宣布一揽子措施来抗击通缩威胁。

来自芬兰和斯洛伐克的央行总裁利卡宁和斯马库赫均表示，若有必要欧央行还会祭出更多措施。他俩也是欧洲央行管理委员会委员。

欧央行上周四将利率降至纪录低点，并推出一连串措施向迟滞的欧元区经济注资，且承诺必要时还会进一步行动来抵御出现日本式通缩的风险。

“并不会就此结束。”当被问及欧央行是否还有其他措施时，利卡宁在芬兰央行季度记者会上表示，“我们还有行动的能力，我们可以做决定，这并没有改变。”

德国财政部长朔伊布勒在法兰克福称，由于欧元区通胀处于低位，欧洲央行近期的货币政策行动是合适的，但他补充说，央行保持利率在纪录低位的时间不应超过必要的长度。

德拉吉在上周宣布宽松举措后表示，“我们没有就此结束”，明显暗示量化宽松是选项。

德拉吉是在记者会的问答环节做出上述表示的，并未在政策声明中提及，他在声明中称委员们一致同意宽松措施。

德国央行总裁魏德曼上周五表示，称谈论进一步采取行动是“荒谬的”。

但是，官员最新言论以及上周五欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)的谈话，表明欧洲央行管委会相当一部分成员支持德拉吉在必要时采取更多行动。

当被问及印钞购买资产即量化宽松时，马库赫表示仍有其可能性。他补充说，利率将长时间维持在低位。

**QE是策略之一**

“(利率)能降多少是一个技术问题。指标利率存在进一步下调的空间，当然，也有空间采用新的指标利率来调整或者维持利率走廊，”马库赫说。

智库ZEW主席Clemens Fuest认为，欧洲央行实施大规模购债举措的可能性很高，美联储和日本央行都有类似的措施。

被问及欧洲央行会否实施此类措施时，Fuest对德国商报(Handelsblatt)表示：“会的，我认为机率为95%。”

Fuest在周二德国商报刊出的采访中称，欧洲央行已暗示量化宽松是其策略的一部分。要是同意的措施可能不能解决问题，那么很快将呼吁采取新措施。

他说，量化宽松有助于避免陷入通胀下滑螺旋的风险，并认为目前这种情况不会出现。

欧洲央行执委科尔表示，欧元区不再身陷危机，决策者目前必须确保长期内经济呈现成长。科尔在法兰克福一场会议上的小组讨论中发表讲话。(完)

(编译 孙茉莉/王兴亚/王翔琼；审校 白云/郑茵/戴素萍)

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