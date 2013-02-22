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债券 | 2013年 2月 22日 星期五 22:16 BJT

标题新闻: ECB执委亚斯穆森称G20可信度有风险,其主要目的是应对危机,正常时期作用减弱

G20: 20国集团 ECB: 欧洲央行

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