欧洲央行委员认为必须完成有关银行最低资本要求的谈判

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透巴黎6月16日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周五表示，国际银行监管机构需要完成有关最低资本金要求的谈判，美国针对现有规则采取的任何倒退行为都将造成“严重后果”。
“对于银行业者而言，首要任务是令监管架构稳定下来。因此我们必须完成巴塞尔III的谈判。”
谈判在“底线”问题上受阻，根据提议，底线设为银行资本金不能低于监管者和大多数银行遵行“标准”的75%。
维勒鲁瓦在巴黎的一次会议上说，这一底线水平是不可接受的，必须就更低的水准达成协议，同时对银行内部模型实施更加严格的监管。
维勒鲁瓦还对美国弱化监管表达了担忧，美国财政部周一公布一项将颠覆该国金融监管框架计划，影响层面广泛。
“单方面放松监管仅仅是一场两败俱伤的游戏，将对全球金融系统稳定以及美国和欧洲银行业的竞争产生严重后果，”维勒鲁瓦说。(完)
(编译/审校 高琦/汪红英/王洋)
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