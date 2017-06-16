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国际财经 | 2017年 6月 16日 星期五 17:02 BJT

欧洲央行委员认为必须完成有关银行最低资本要求的谈判

路透巴黎6月16日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周五表示，国际银行监管机构需要完成有关最低资本金要求的谈判，美国针对现有规则采取的任何倒退行为都将造成“严重后果”。

“对于银行业者而言，首要任务是令监管架构稳定下来。因此我们必须完成巴塞尔III的谈判。”

谈判在“底线”问题上受阻，根据提议，底线设为银行资本金不能低于监管者和大多数银行遵行“标准”的75%。

维勒鲁瓦在巴黎的一次会议上说，这一底线水平是不可接受的，必须就更低的水准达成协议，同时对银行内部模型实施更加严格的监管。

维勒鲁瓦还对美国弱化监管表达了担忧，美国财政部周一公布一项将颠覆该国金融监管框架计划，影响层面广泛。

“单方面放松监管仅仅是一场两败俱伤的游戏，将对全球金融系统稳定以及美国和欧洲银行业的竞争产生严重后果，”维勒鲁瓦说。(完)

(编译/审校 高琦/汪红英/王洋)

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