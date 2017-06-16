欧洲央行委员认为必须完成有关银行最低资本要求的谈判

谈判在“底线”问题上受阻，根据提议，底线设为银行资本金不能低于监管者和大多数银行遵行“标准”的75%。

维勒鲁瓦在巴黎的一次会议上说，这一底线水平是不可接受的，必须就更低的水准达成协议，同时对银行内部模型实施更加严格的监管。