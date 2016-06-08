欧元区应缓步修改政府公债风险级别规定--欧洲央行

路透法兰克福6月7日 - 欧洲央行一名高管周二表示，欧元区银行业规定不应该再把政府公债视为无风险资产，但要修改规定必须缓步推进，因主权债目前是银行业资产负债表的基石，新的规定可能会带来系统风险。

在欧元区债务危机爆发，银行业者持有政府公债价值遭减损，对银行体质构成威胁之后，欧洲决策人士打算对政府公债设定风险权重。

设定风险权重将迫使银行业者提列更多资本以支持其债券持仓，藉以打破银行业命运与债券价值间的关联。

政府公债零风险的设定也让欧元区存款保险难以伸展拳脚。部分国家政府、特别是德国认为，在当前架构下银行、甚至最终是各国政府将背负其他主权国家的风险。

单一监管机制(SSM)监管委员会的欧洲央行代表Ignazio Angeloni周二在纽约的一场会议上表示，“政府公债远说不上是毫无风险，欧元区主权债务危机及市场估值已经充分表明了这点。”

他补充道，“将政府公债视为无风险并非审慎做法，且让银行业者在投资决定上有不当诱因，同时也不当地对政府信贷提供补助，其代价是由民间借款人、最终是经济成长所承担。”

不过银行业者仍持有大量的政府公债，往往是为了满足监管机构对于持有低风险流动资产的要求。因此，Angeloni称修改规定应缓慢为之，不设定严格的限制，而风险权重应该仅适用于超过特定门槛的持仓部分。(完)