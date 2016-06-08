欧元区应缓步修改政府公债风险级别规定--欧洲央行

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月7日 - 欧洲央行一名高管周二表示，欧元区银行业规定不应该再把政府公债视为无风险资产，但要修改规定必须缓步推进，因主权债目前是银行业资产负债表的基石，新的规定可能会带来系统风险。
在欧元区债务危机爆发，银行业者持有政府公债价值遭减损，对银行体质构成威胁之后，欧洲决策人士打算对政府公债设定风险权重。
设定风险权重将迫使银行业者提列更多资本以支持其债券持仓，藉以打破银行业命运与债券价值间的关联。
政府公债零风险的设定也让欧元区存款保险难以伸展拳脚。部分国家政府、特别是德国认为，在当前架构下银行、甚至最终是各国政府将背负其他主权国家的风险。
单一监管机制(SSM)监管委员会的欧洲央行代表Ignazio Angeloni周二在纽约的一场会议上表示，“政府公债远说不上是毫无风险，欧元区主权债务危机及市场估值已经充分表明了这点。”
他补充道，“将政府公债视为无风险并非审慎做法，且让银行业者在投资决定上有不当诱因，同时也不当地对政府信贷提供补助，其代价是由民间借款人、最终是经济成长所承担。”
不过银行业者仍持有大量的政府公债，往往是为了满足监管机构对于持有低风险流动资产的要求。因此，Angeloni称修改规定应缓慢为之，不设定严格的限制，而风险权重应该仅适用于超过特定门槛的持仓部分。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。