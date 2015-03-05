焦点：欧洲央行将上调经济增长预估 公布部分购债计划细节

路透法兰克福3月5日 - 对希腊危机有意保持低调的欧洲央行周四开会时，将集中精力关注有所改善的经济成长前景，并公布规模1万亿欧元的公债计划的部分细节，而不是所有细节。

欧洲央行这次会议将在塞浦路斯举行。该央行将维持利率不变，并可能上调经济增长预估，以反映一系列经济数据意外好于预期的情况，但或会调降通胀预估，将油价大跌的全面影响囊括进来，这对该行的购债措施形成支持。从3月起，为了刺激通胀，欧洲央行每月将购买600亿欧元债券。

要让市场对购债计划心服口服，欧洲央行还有很长一段路要走。路透调查访问的分析师中只有一半人认为购债计划会扶助通胀率回升至接近但低于2%的目标，也有一半人认为购债措施的实施时间将延长至2016年9月之后。

欧洲央行表示过，印钞举措“至少”会持续到2016年9月，且直至通胀路径出现“持续调整”。

量化宽松(QE)计划启动之后，市场将关注它如何运作，比如是否适用于收益率为负值的债券，以及各期限债券的购买配比如何。

有关QE计划的预期已将欧元区借款成本打压到如此程度：西班牙10年期公债收益率仅1.3%，德国五年期公债收益率甚至是负值。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率本周均跌至纪录低点。

另一个令人担心的问题是欧洲央行能否买到足够的债券。当前市场充斥着未投资资金，而银行也要按规定持有顶级资产，如政府公债。

“欧洲央行大规模购债计划将在债市供应迟滞之际启动，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Thomas K?bel表示，“我们预计，欧洲央行可能无法达到每月购买600亿欧元债券的目标。”

购债计划将在欧洲经济似乎出现转机时启动。欧洲央行(ECB)执委普雷特周三对比利时的Trends杂志表示，由于一些国家从结构性改革中受益，欧洲央行可能上修欧元区的经济增长预测。

第四季增长高于预期，近期消费数据、尤其是德国数据亦好于预期，信心指标好转，同时增长也料将从能源价格和欧元下跌中获得提振。

不过，欧洲央行可能预计2015年将出现通缩，大幅下修12月做出的通胀率预估0.7%，并可能预计通胀率将保持在目标水准之下直到2017年。

2月通胀率为负0.3%。

希腊问题仍令人头疼，但欧洲央行将竭力避开有关希腊未来的政治讨论，以及希腊金融援助上月得以延长，缓解央行行动压力之后希腊银行业存款回流的讨论。

希腊大约680亿欧元的紧急流动性援助目前似乎已经足够，虽然欧洲央行可能会再度讨论接受希腊债券作为融资抵押品，但在政治协议达成前，可能不会做出决定。

目前希腊资金消耗殆尽，需要新的欧元区贷款来避免违约。而只有执行上届政府承诺的改革举措，希腊才能获得这些贷款，但新政府已表示不会继续落实这些承诺。(完)

(编译 白云/王颖/许娜；审校 戴素萍/孙茉莉/王颖)

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