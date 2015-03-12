（更正）焦点：公债收益率消失 德国完成欧洲央行购债任务面临困难

图中为50元面额的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

(更正：因译文有误，正文倒数第三段改为“可能放弃最多持有某一券种的25%规定”，非“可能放弃最多持有25%任一国家公债的规定”)

路透伦敦3月11日 - 随着收益率消失压缩可以购买的公债池规模，德国央行可能很快就会发现，要想完成欧洲央行(ECB)量化宽松(QE)计划中的任务，市场中却并没有足够的德国公债供其购买。

作为欧元区影响力最大的央行，德国央行需要承担欧洲央行1万亿欧元量化宽松计划中的很大部分。该计划已于周一启动。

德国央行没有说明在该计划实施的19个月期间将购买多少公债，但分析师根据各成员国对欧洲央行的出资情况，估计德国的购买规模将为2,140亿欧元左右。各国每月购债规模预估图表：link.reuters.com/gak34w。

欧洲央行的规则禁止购买收益率低于其负0.20%存款利率的公债，而且购买量不得超过任何券种发行量的四分之一。根据这个规则，德国央行看来越发难以实现其购债任务。

“可购买公债的范围就像春日的雪一样在融化，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan表示，“我们认为德国央行不会完成配额。”

据路透计算，按市值来看，约有7,000亿欧元的德债符合QE计划购买条件，但随着更多公债的收益率跌破负0.2%，这一债券池正在干涸。

有超过2,000亿欧元、剩余期限在2-4年的德债收益率为负0.2%或更低，促使央行买入较长期债券，从而又推低了他们的收益率。

浏览意大利、法国、德国和西班牙债券收益率曲线图表，请点选：

link.reuters.com/gep75t

根据路透计算，假定2016年德国公债发行规模与今年相当，如果2019年和2020年到期的债券收益率也跌破负0.2%，那么德国央行可能无法实现购债目标，也无法坚守QE计划当前的约束条件。

五年期公债 DE5YT=TWEB 收益率目前距离跌到那一门槛仅差8个基点，分析师称，即便德国央行购债力度温和，也可能将收益率推至这一水准下方。一些投资人称，无论德国央行怎么做，这些债券的回报都在助燃需求。

**规定是否灵活？**

一些分析师预计，德国10年期公债收益率或将转为负值，因央行可能集中买入较长期公债，将带动投资者吸纳越加稀缺的高评级公债。

德国10年期公债收益率 DE10YT=TWEB 周三触及纪录低点0.199%，苏格兰皇家银行策略师称，不能排除德债收益率跌至欧洲央行存款利率水平的可能性。

“根据我们的计算，如果德国10年期公债收益率跌至负值，在我们看来，绝不能忽视这种可能性，那么我们认为今年长期公债购买规模将触及25%的上限，”苏皇策略师在研究报告中称。

“除非调整这些规定，否则德国央行可能将不得不放弃购买德债。不管怎样，2016年9月前数个年期券种均将触及上限，即便德债价格可能已触及高位。”

分析师称，欧洲央行作出的回应是，可能放弃最多持有某一券种的25%规定，或是下调存款利率，并允许各国央行买入欧元区其他国家公债。德国央行也可能买入更多欧洲稳定机制(ESM)等超国家机构发行的债券，但随着收益率转为负值，这种债券的来源已减少。

对于法国巴黎银行和摩根大通策略师来说，现在说这个问题的影响有多大，还为时尚早。

“某些时候，如果这为欧元体系带来太多问题，那么欧洲央行可能将决定下调存款利率，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq称，“举例来说，如果欧洲央行决定将存款便利工具利率降至负50个基点，我不确定公债收益率是否会立即跌至负50个基点，所以欧洲央行将有机会买入一些公债。”(完)

(编译 张涛/李爽/于春红; 审校 郑茵/王兴亚/张荻)

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