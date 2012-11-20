欧洲央行与德国央行围绕银行业监管产生分歧

* 欧洲央行执委科尔要求欧洲央行监管所有银行

* 德国央行总裁提出条件

* 互相矛盾的言论,彰显出各方在银行业联盟问题上存在分歧

路透布鲁塞尔/法兰克福11月19日电---欧洲央行(ECB)周一表示,应该赋予其监管银行业联盟内所有银行的权力.而德国央行总裁马上对此要求吹冷风.

三年来欧洲一直以零敲碎打的方式应对危机.如今,欧洲各国试图就建立银行业联盟达成共识,旨在为更广泛的经济整合奠定基础和保护欧元.

这标志着欧元区首次尝试统一针对问题银行作出回应.

但这种改革令欧洲各国产生分歧.欧洲央行执委会中的法国委员和德国央行总裁相冲突的言论,再一次凸显紧张气氛.

欧洲央行执委科尔在布鲁塞尔讲话时称:"单一监管机制(SSM)应覆盖所有银行,这一点至关重要."

此举意味着欧洲央行将监管所有银行,无论是大型欧洲跨国银行还是小型本地银行.

这番来自执委会成员的言论,让欧洲央行和德国政府的立场不一致.德国政府希望把社区储蓄银行的主要监管权留在国内,且正寻求把欧洲央行的监管对象限定为那些具有系统重要性的银行.

但科尔警告,如果不允许欧洲央行监管所有银行,将使那些没有在其监管下的银行受到损害.他担心在该机制外的银行会被看成是安全性较弱的银行,使其难以留住存款或进行融资.

"两级体系将会导致不公平的竞争环境,实际上等於在分割这个我们正试图要修复的银行业,"他表示.

让欧洲央行负责监管主要位於欧元区17国的银行,是银行业联盟三大支柱的第一个支柱,而且也是欧盟领袖承诺要在年底前完成的支柱.

**超过限度**

但德国央行总裁魏德曼警告,新的监管计划不应该"超过限度",强调在风险应由个别国家承担的情况下,各国监管单位需要承担责任,他并建议制订处置陷入危机银行的规则.

"在风险可由国家层面承担且其他成员国的纳税人没有风险的情况下,各国的责任可以保留,"他表示.

他并主张建立强有力的体系来处置受困银行."只要风险是由欧洲层级来承担,就必须有联合控管和干预的可能性,"他称.

魏德曼还要求将欧洲央行的货币政策任务和监管功能明确分开,并要求德国在就银行业监管事宜投票时拥有更大的话语权.

"在实际执行过程中,银行业监管和货币政策之间有利益冲突,"魏德曼称.

他的言论将加深欧盟内部对银行业联盟设想或将夭折的疑虑.

德国政府希望限制欧洲央行监管范围,因其担心更多银行被纳入该机制的话,当监管机制如最终所计画的那样,在中央基金的支持下为关闭问题银行而付出代价时,潜在成本将会更高.

魏德曼警告称,如果银行联盟将导致对单一成员国债务的联合义务,并允许各国增加借款,那麽将损害欧元."这个风险是存在的,我认为不应该低估它."

监管就位之後,将为欧元区的救援基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)铺就道路,ESM可以直接帮助受困银行,而不必透过其本国政府.

银行联盟还需要两个额外支柱才称得上完备.一是处置银行的中央机制,二是保护存款的联合手段,以防止银行挤兑.

魏德曼指出,建立联合存款担保机制的问题已经退居幕後,"我认为就该这样."德国反对联合存款担保机制.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍/石冠兰; 审校 张涛/李婷仪

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