欧洲央行与德国央行围绕银行业监管产生分歧

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
* 欧洲央行执委科尔要求欧洲央行监管所有银行
* 德国央行总裁提出条件
* 互相矛盾的言论,彰显出各方在银行业联盟问题上存在分歧
路透布鲁塞尔/法兰克福11月19日电---欧洲央行(ECB)周一表示,应该赋予其监管银行业联盟内所有银行的权力.而德国央行总裁马上对此要求吹冷风.
三年来欧洲一直以零敲碎打的方式应对危机.如今,欧洲各国试图就建立银行业联盟达成共识,旨在为更广泛的经济整合奠定基础和保护欧元.
这标志着欧元区首次尝试统一针对问题银行作出回应.
但这种改革令欧洲各国产生分歧.欧洲央行执委会中的法国委员和德国央行总裁相冲突的言论,再一次凸显紧张气氛.
欧洲央行执委科尔在布鲁塞尔讲话时称:"单一监管机制(SSM)应覆盖所有银行,这一点至关重要."
此举意味着欧洲央行将监管所有银行,无论是大型欧洲跨国银行还是小型本地银行.
这番来自执委会成员的言论,让欧洲央行和德国政府的立场不一致.德国政府希望把社区储蓄银行的主要监管权留在国内,且正寻求把欧洲央行的监管对象限定为那些具有系统重要性的银行.
但科尔警告,如果不允许欧洲央行监管所有银行,将使那些没有在其监管下的银行受到损害.他担心在该机制外的银行会被看成是安全性较弱的银行,使其难以留住存款或进行融资.
"两级体系将会导致不公平的竞争环境,实际上等於在分割这个我们正试图要修复的银行业,"他表示.
让欧洲央行负责监管主要位於欧元区17国的银行,是银行业联盟三大支柱的第一个支柱,而且也是欧盟领袖承诺要在年底前完成的支柱.
**超过限度**
但德国央行总裁魏德曼警告,新的监管计划不应该"超过限度",强调在风险应由个别国家承担的情况下,各国监管单位需要承担责任,他并建议制订处置陷入危机银行的规则.
"在风险可由国家层面承担且其他成员国的纳税人没有风险的情况下,各国的责任可以保留,"他表示.
他并主张建立强有力的体系来处置受困银行."只要风险是由欧洲层级来承担,就必须有联合控管和干预的可能性,"他称.
魏德曼还要求将欧洲央行的货币政策任务和监管功能明确分开,并要求德国在就银行业监管事宜投票时拥有更大的话语权.
"在实际执行过程中,银行业监管和货币政策之间有利益冲突,"魏德曼称.
他的言论将加深欧盟内部对银行业联盟设想或将夭折的疑虑.
德国政府希望限制欧洲央行监管范围,因其担心更多银行被纳入该机制的话,当监管机制如最终所计画的那样,在中央基金的支持下为关闭问题银行而付出代价时,潜在成本将会更高.
魏德曼警告称,如果银行联盟将导致对单一成员国债务的联合义务,并允许各国增加借款,那麽将损害欧元."这个风险是存在的,我认为不应该低估它."
监管就位之後,将为欧元区的救援基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)铺就道路,ESM可以直接帮助受困银行,而不必透过其本国政府.
银行联盟还需要两个额外支柱才称得上完备.一是处置银行的中央机制,二是保护存款的联合手段,以防止银行挤兑.
魏德曼指出,建立联合存款担保机制的问题已经退居幕後,"我认为就该这样."德国反对联合存款担保机制.(完)
--编译 梁睿雪/戴素萍/石冠兰; 审校 张涛/李婷仪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透柏林3月1日 - 德国2月通胀率攀升至四年半来最高水平，并超过了欧洲央行的通胀目标。德国今年将举行大选，通胀牵动着选民的政治神经。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三首次公开发行(IPO)定价高于目标区间，筹资34亿美元。投资者为了抢进数年来最火热的科技企业IPO，把公司尚未获利且没有股东表决权等疑虑暂搁一旁。