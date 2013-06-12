欧央行和德央行就购债计划展开争辩

* 欧洲央行为其购债计划进行辩护，称其是有限的

* 德国央行总裁称该计划损及政策公信力

* 司法管辖权疑虑或促使本案移交欧洲法院裁决

路透德国卡尔斯鲁厄6月11日 - 欧洲央行周二在德国法院竭力为其购债计划辩护，称该计划属于其职责范围，而且不会带来无限的风险。许多人认为购债计划帮助欧元区免于崩溃。

欧洲央行执委亚斯穆森为该央行的购债计划进行了辩护，并得到了德国政府的大力支持。但他必须保持警惕，因为德国央行总裁魏德曼在德国高层货币政策制定者间一场罕见的公开交锋中，批驳了这一计划。

在为期两日的德国宪法法院听证会举行前，超过3.5万德国民众对欧洲央行购买受困欧元区成员国债务的计划提出控告。

原告方称，欧洲央行总裁德拉吉去年公布的这一计划违反了该央行实现物价稳定的职责，而且等同于向欧元区成员国政府非法提供融资。

宪法法院不能取消欧洲央行的计划，且在9月德国议会选举前不太可能做出最终裁决。但其可以判定欧央行的买债计划是否违反了议会控制预算的权力，可以阻止德国参与该计划，或对该计划的某些方面提出挑战，如计划的“不限定”本质。

这将影响欧央行直接货币交易(OMT)计划的效力。OMT作用主要体现在恢复投资者对债市的信心，使其相信若成员国政府面临违约的严重风险，欧洲央行将会在二级市场进行干预。

在先前的裁决中，德国宪法法院批准了欧元区援助计划，同时要求与德国议会下院进行更全面的沟通。

**买债计划其实是有限制的**

亚斯穆森试图进行调解，称欧央行虽然将买债计划描述成“无限”，但其能购买多少债券规模存在限制。

“我们先前表示OMT干预行动是无限制的。毫无疑问，这是让市场参与者确信我们实现价格稳定的认真态度和决心所必需的强烈信号。”

但他表示，计划限于短期债券，实际上是有限制的。分析师称，该计划适用于约5,240亿欧元(6,950亿美元)的意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰的短期债券。

在亚斯穆森之后发表讲话的德国央行总裁魏德曼表示，该方案可能会拖慢欧元区改革的努力，降低货币政策可信度。

他批评该计划相当于通过印钱来资助受困的欧元区国家。此举在德国被视为禁忌，近一百年来德国一直对通胀心有余悸，因魏玛共和国时期物价飙升破坏经济，从而助纳粹党趁机掌权。

摩根大通分析师David Mackie称，无论法院作出何种裁决，魏德曼的立场都“令德拉吉日子很不好过”。欧洲央行正寻求通过各种方式助欧洲经济重新企稳。

**“不惜一切代价”**

德拉吉此前称OMT计划“可能是近期实施的最成功的货币政策措施”。

自从他首次发出关于这个计划的信号后，欧元区危机便明显消褪。德拉吉去年7月在伦敦一场演讲中承诺，“不惜一切代价”拯救欧元。

尽管欧洲央行还没通过该计划购买过任何一个受困欧元区国家的公债，但10年期西班牙公债收益率(殖利率)已经从7.6%跌至4.6%，10年期意大利公债收益率也从6.6%跌到4.3%。

在开场讲话中，德国宪法法院院长Andreas Vosskuhle表示OMT的成功不会影响法院对其合法性的看法。

但专家表示，法官们不愿冒危机死灰复燃的风险，做任何会对OMT计划造成严重危害的举动。德国宪法法院甚至可能决定将此案移交给欧洲法院。

尽管欧洲央行设在法兰克福，但受欧盟法律管辖，因此引发了关于德国法院是否拥有裁决权的疑问。

法律专家认为，欧洲法院很可能给OMT开绿灯，尽管如果德国宪法法院真的移交此案，可能会附上自己的意见。(完)

(编译 兰秀娟/张荻/梁睿雪; 审校 张涛/王丽鑫)

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