《热点透视》德国法院给ECB留有余地 可能削弱“直接货币交易”计划

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 李春喜
路透伦敦2月7日 -从司法和经济角度来看，德国宪法法院对欧洲央行(ECB)购债计划的司法意见不会产生直接影响。但在政治上，德国宪法法院法官的声明无异于扔出一颗炸弹。
德国宪法法院暂停对ECB直接货币交易(OMT)计划合法性案件的审理，交由欧洲法院作出裁决。ECB总裁德拉吉在2012年先承诺将“不惜采取一切手段拯救欧元”，之后便宣布了OMT计划，但目前仍未实际动用过。交由欧洲法院裁决会赢得一些时间，因为欧洲法院的司法程序可能拖延一段时间。在此同时，欧洲央行在理论上仍可继续推进该计划。此外，欧洲法院对欧洲央行职权的解读可能不像德国法官那么严苛，这也难怪金融市场对这条消息的反应泰然自若。
不过，宪法法院八名法官中有六名认为欧洲央行买债计划基本上是禁止的，在德国，这个事实只会增强对欧洲央行过去两年行为的批评声浪。德国法院称，如果欧洲央行的决定被裁定不合法，德国政府负有宪法义务对抗欧洲央行；如果政府坐视不理，德国公民有权提起控诉。
德国宪法法院确信欧洲央行有两项越权行为。他们认为，OMT基本上就是ECB自行制定经济政策。此外，宪法法院称OMT计划违反了欧盟条约中禁止央行对政府进行货币融资的规定。
如果欧洲法院认可OMT，这些看法可能就不会产生后果。如果OMT从未实际执行过，就更不会有影响了，这也并非没有可能。此外，德国宪法法院暗示如果该计划定义得更为严格，则有可能通过其严苛的检视。这实际上给ECB留着一扇后门。
在政治上，德国宪法法院直白的言语可能在德国引发骚动，宪法法院在德国地位崇高，被视为道德方面的守门人。一个过时经济理念的不完美论证，却获得德国法院支持，这个事实将会削弱欧洲央行在德国的合法性地位。而在德拉吉推出招牌计划时给予支持的梅克尔，可能会发现自己处境尴尬。（完）
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。