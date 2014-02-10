《热点透视》德国法院给ECB留有余地 可能削弱“直接货币交易”计划

撰稿 Olaf Storbeck 编译 李春喜

路透伦敦2月7日 -从司法和经济角度来看，德国宪法法院对欧洲央行(ECB)购债计划的司法意见不会产生直接影响。但在政治上，德国宪法法院法官的声明无异于扔出一颗炸弹。

德国宪法法院暂停对ECB直接货币交易(OMT)计划合法性案件的审理，交由欧洲法院作出裁决。ECB总裁德拉吉在2012年先承诺将“不惜采取一切手段拯救欧元”，之后便宣布了OMT计划，但目前仍未实际动用过。交由欧洲法院裁决会赢得一些时间，因为欧洲法院的司法程序可能拖延一段时间。在此同时，欧洲央行在理论上仍可继续推进该计划。此外，欧洲法院对欧洲央行职权的解读可能不像德国法官那么严苛，这也难怪金融市场对这条消息的反应泰然自若。

不过，宪法法院八名法官中有六名认为欧洲央行买债计划基本上是禁止的，在德国，这个事实只会增强对欧洲央行过去两年行为的批评声浪。德国法院称，如果欧洲央行的决定被裁定不合法，德国政府负有宪法义务对抗欧洲央行；如果政府坐视不理，德国公民有权提起控诉。

德国宪法法院确信欧洲央行有两项越权行为。他们认为，OMT基本上就是ECB自行制定经济政策。此外，宪法法院称OMT计划违反了欧盟条约中禁止央行对政府进行货币融资的规定。

如果欧洲法院认可OMT，这些看法可能就不会产生后果。如果OMT从未实际执行过，就更不会有影响了，这也并非没有可能。此外，德国宪法法院暗示如果该计划定义得更为严格，则有可能通过其严苛的检视。这实际上给ECB留着一扇后门。

在政治上，德国宪法法院直白的言语可能在德国引发骚动，宪法法院在德国地位崇高，被视为道德方面的守门人。一个过时经济理念的不完美论证，却获得德国法院支持，这个事实将会削弱欧洲央行在德国的合法性地位。而在德拉吉推出招牌计划时给予支持的梅克尔，可能会发现自己处境尴尬。（完）

(译文审校 蔡美珍)

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