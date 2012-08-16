ECB公债购买行动须辅以成员国改革承诺--德官员

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透柏林8月15日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三向路透表示,如果要欧洲央行购买西班牙和意大利等国的公债,这些国家也必须明确承诺进行结构性改革和遵守预算纪律.
罗斯勒还表示,欧元区绝不能因处於债务危机中心的成员国整顿经济不力而解体.他是德国执政联盟中自由民主党(FDP)的领袖.
"(欧洲央行总裁)德拉吉曾强调,购买公债永远不能取代结构性改革和预算纪律.我们相信他说到做到.这是正确的方向,"罗斯勒在采访中表示.他所在的自由民主党对纾困的怀疑态度,比德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)更强烈.
罗斯勒此前曾表示,希腊退出欧元区的想法已经"失去了威慑力",不能允许因为单个成员国实施结构性改革不力导致欧元垮台.
"我们在财政协议中均认同预算纪律和改革的重要性,"他说."有所取舍是有好处的."
"我们都相信:我们需要一个拥有强健货币的强大欧洲,但不允许该货币因某个成员国改革不力而垮台."
希腊是德国的一大忧虑.3月时,希腊政府为得到欧盟和国际货币基金组织(IMF)第二笔1,300亿欧元纾困金,作出削减预算和私有化的承诺,但却未能兑现.
**"没有衰退"**
越来越多的迹象显示,欧债危机开始影响此前一直表现强劲的德国经济.周二公布的数据显示,第二季德国经济成长放缓,令人担忧其急剧减速,甚至陷入衰退.
罗斯勒表示,他不想加入到关於衰退的争论之中.
"我不使用这个词,"罗斯勒表示,"我们拥有稳健的经济.另一方面,我们看到欧元区存在不确定性,正在影响影响我们的企业.我们年初时作出的(2012年)成长0.7%的预测保持不变."
罗斯勒所在的经济部将决定秋季是否修正其预测.它预计明年经济成长1.6%.
"我们的主要工作是稳定欧元区...与此同时,我们必须尽力改善德国经济的竞争力."他说.(完)
--编译 梁瑞雪/张涛;审校 徐文焰
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