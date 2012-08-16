ECB公债购买行动须辅以成员国改革承诺--德官员

路透柏林8月15日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三向路透表示,如果要欧洲央行购买西班牙和意大利等国的公债,这些国家也必须明确承诺进行结构性改革和遵守预算纪律.

罗斯勒还表示,欧元区绝不能因处於债务危机中心的成员国整顿经济不力而解体.他是德国执政联盟中自由民主党(FDP)的领袖.

"(欧洲央行总裁)德拉吉曾强调,购买公债永远不能取代结构性改革和预算纪律.我们相信他说到做到.这是正确的方向,"罗斯勒在采访中表示.他所在的自由民主党对纾困的怀疑态度,比德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)更强烈.

罗斯勒此前曾表示,希腊退出欧元区的想法已经"失去了威慑力",不能允许因为单个成员国实施结构性改革不力导致欧元垮台.

"我们在财政协议中均认同预算纪律和改革的重要性,"他说."有所取舍是有好处的."

"我们都相信:我们需要一个拥有强健货币的强大欧洲,但不允许该货币因某个成员国改革不力而垮台."

希腊是德国的一大忧虑.3月时,希腊政府为得到欧盟和国际货币基金组织(IMF)第二笔1,300亿欧元纾困金,作出削减预算和私有化的承诺,但却未能兑现.

**"没有衰退"**

越来越多的迹象显示,欧债危机开始影响此前一直表现强劲的德国经济.周二公布的数据显示,第二季德国经济成长放缓,令人担忧其急剧减速,甚至陷入衰退.

罗斯勒表示,他不想加入到关於衰退的争论之中.

"我不使用这个词,"罗斯勒表示,"我们拥有稳健的经济.另一方面,我们看到欧元区存在不确定性,正在影响影响我们的企业.我们年初时作出的(2012年)成长0.7%的预测保持不变."

罗斯勒所在的经济部将决定秋季是否修正其预测.它预计明年经济成长1.6%.

"我们的主要工作是稳定欧元区...与此同时,我们必须尽力改善德国经济的竞争力."他说.(完)

--编译 梁瑞雪/张涛;审校 徐文焰

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