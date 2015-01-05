分析：欧洲央行准备实施购债计划 德国是否支持是关键

路透柏林1月4日 - 在2012年8月，德国总理默克尔访问加拿大时，她打消了外界关于她是否支持德拉吉和他的承诺的疑虑。欧洲央行总裁德拉吉在数周前做出承诺，将不惜一切代价守护欧元。

德拉吉的承诺在德国受到的恶评如潮。不过默克尔告诉聚集在加拿大议会的记者们，德拉吉的讲话与她自己解决危机的方法“完全一致”。

默克尔的讲话让市场相信，德拉吉拥有政治上的支持将承诺付诸行动，平息了关于欧元区可能发生灾难性分崩瓦解的担忧。

两年半之后，欧元区的危机已经由急性转为慢性，并再次摆在德拉吉面前，让他出手相救。

欧洲去年受增长疲弱和通缩风险的困扰，跌跌撞撞步入2015年，德拉吉即将通过印钞实施大规模资产购买计划--也称为量化宽松(QE)，希望能给欧洲的经济注入活力。

但这次，他却还不清楚是否能同样得到来自德国的明确支持。

少了德国的支持，量化宽松计划的效力将会大打折扣。更重要的是，德国和欧洲央行之间的裂痕，将预示着欧洲进入危险的新阶段，在这个阶段中，欧元区两个最重要的影响决策者彼此的态度不一致。

在德国商报(Handelsblatt)周五刊出罕见长达四页的专访中，德拉吉似乎不厌其烦地试图沟通并避免这类冲突，他表示欧洲央行未能保护物价稳定的风险已然升高，且央行可能需要采取行动来达成使命。

“德国对量化宽松计划的立场，被认为是欧洲央行当前唯一最重要的问题，”DIW经济机构主管、前欧洲央行官员Marcel Fratzscher表示。“得到默克尔和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的支持将至关重要。”

**激烈的反应**

自2012年以来，是什么事改变了?

其一，欧元区解体的疑虑消退了。这让德国官员更容易反对他们不认同的政策。

德国担心量化宽松将减轻了欧元区南欧国家改革的压力。一些人认为向经济体系挹注新的资金将是为未来危机埋下祸患。

“如果欧洲央行不在乎德国对量化宽松的反应有多激烈，”一位因考量到欧洲央行独立性事属敏感而要求不具名的德国官员表示。

“如果量化宽松真的执行，看来肯定会如此，那么也应该是在德国政治人物支持的情况下发生。德拉吉需要知道红线在哪里。”

德国新选择党(Alternative for Germany，AfD)的崛起令争议更加复杂。该党派在2012年还没成立，他们对欧元持怀疑看法。

去年在德国东部三个地方议会选举中取胜后，新选择党将试图在西部州的议会赢得首个席次，将在2月中旬的汉堡议会选举时一试身手。

量化宽松计划可能给新选择党以可乘之机。市场预计量化宽松最早将在欧洲央行1月22日的下次政策会议上公布。

希腊1月25日的选举还存在不确定性，此次选举中希腊左翼Syriza党或掌权，这让情况变得更加复杂，因为这提高了主权违约的风险，而且欧洲央行持有的希腊债券可能蒙受严重损失。

几位官员称，若在希腊选举结果明朗前，欧洲央行公布量化宽松计划并包括希腊在内，那么德国政府不可能会保持沉默。

“希腊情势使得宣布一项风险均担的量化宽松计划变得更加艰难，”位于伦敦的欧洲改革中心(Centre for European Reform)首席分析师Christian Odendahl表示。

**法律挑战**

笼罩量化宽松计划的另一阴云是，存在挑战德国宪法法院法律的风险。

2014年2月，位于德国卡尔斯鲁厄的法院表示担心，称直接货币交易(OMT)购债计划违反了不能为政府融资的禁令。该计划是欧洲央行总裁德拉吉2012年做出“竭尽所能”演讲后公布的，但从未动用。

该法院将这一意见提交至欧洲法院，后者的顾问将在1月14日做出初步评估，并在2015年中期做出最终决定。这可能会对欧洲央行如何实行QE产生很大影响。

“市场共识是，欧洲法院将不会发现OMT购债计划有任何问题，但存在这种风险，”摩根士丹利首席欧洲分析师Elga Bartsch表示。

“德国明显担心欧洲法院的裁定对德国宪法法院的影响。而且欧洲央行对此也非常看重，否则可能在(2014年)12月就采取行动。”

在等待最终裁定之际，欧洲央行可能觉得有必要格外小心，这就使德国央行总裁魏德曼上个月提议的QE计划可能性提高，魏德曼提议，购买债券带来的信贷风险仍与各成员国央行挂钩。

“这种方式可能适用于德国，”德国一位高级官员称。

如果欧洲央行采取这种做法，那么默克尔可能更加满意。但由于限制了QE计划的范围，这种方式可能令金融市场感到失望，并且不能提振欧元区经济。

“如果限定在国别范围内实行，会非常令人失望。因为这无疑显示欧洲央行具有局限性，”Odendah说，“德拉吉知道声明本身是最重要的，我希望他是勇敢的。”

如果他确实如此，那么默克尔的沉默可能也会振聋发聩。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/李爽/杜明霞；审校 孙茉莉)

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