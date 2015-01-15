《热点透视》欧洲法院意见助量化宽松一臂之力 恐难扳德国反对立场

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Olaf Storbeck 编译 戴素萍

路透伦敦1月14日 - 欧洲法院为量化宽松政策助一臂之力。该法院的佐审官为欧洲央行购买政府公债的原则背书，且附带条件并不多。这为欧洲央行量化宽松计划提供了保障，但将无法消弭德国的反对立场。

对于德拉吉2012年提出的危机防范工具--直接货币交易(OMT)的合法性，欧洲法院给出的司法意见看起来像是某种古怪的遗留物。按照OMT计划，某个国家被市场摒除在外时如能接受纾困协议，就可以买进该国的主权债。但该计划从来没有使用过，而且如果欧洲央行后面真的实施更大规模的系统性买债计划，OMT也不太可能用得到。

不过欧洲法院的裁决将至关重要，因为这将有助于为欧洲央行最终的量化宽松计划建立法律架构。而裁决通常会采纳佐审官的意见。

关于合法性的争论起因是，德国学术界提出诉讼反对欧洲央行这些政策。争论最后可以归结为两个问题：其一，欧洲央行买进政府债券是否超越其货币政策权限；其二，这是否违反了欧洲央行不得冒着自身蒙受损失的风险为各国政府融资的规定。

欧洲法院的司法意见基本上同意了德拉吉的计划，只有少许附带限制，这给了欧洲央行所需要的弹性空间。举例而言，债务重组将对欧洲央行与其他债券持有者一视同仁。广义一些来说，该意见避免过于干涉货币政策。

此举降低了欧洲央行面对的一项潜在风险，但也并未让它安全过关。如果欧洲法院采纳佐审官的意见，那么德国宪法法院处境尴尬。在宪法法院2014年2月的裁定中，Karlsruhe法官明确表示，认为欧洲央行的行为超越权限。如果他们不认同欧洲法院的法理推定，理论上可以下令德国央行在买债计划上拒绝合作。就算能避免掉这种极端情况，欧洲法院的初步意见也无助于消弭德国对欧元区货币政策失控的担忧。(完)

(译文审校 郑茵)

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