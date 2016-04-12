欧洲央行寻求平息“直升机撒钱”说法引发的德国怒气

路透法兰克福4月11日 - 在德国发出异常强烈的指责之后，欧洲央行(ECB)正在试图缓和双方之间的关系。大约一个月以前，关于向欧元区经济注资应该做到何种程度的问题，开始引发激烈的争论。

据报导，上周稍晚的时候，德国财长朔伊布勒把右翼新选择党(Alternative for Germany；AfD)的兴起部分归咎于欧洲央行的政策。

国际货币基金组织(IMF)本周在华盛顿召开春季会议，欧洲央行总裁德拉吉届时将与朔伊布勒会面，双方可能会继续讨论。

德拉吉上月称“直升机撒钱”想法是“非常有趣”的概念，随后在崇尚节俭的德国引爆抗议声浪。

上周末，包括欧洲央行首席经济学家在内的高层则开了倒车，称该个想法不在考虑范围内。但这已经造成了损害。

“欧洲央行的政策在德国本已不受欢迎，直升机撒钱的主意就是压垮骆驼的最后一根稻草，”德国商业银行分析师Joerg Kraemer，“大家感觉，类似这样的构想是危险的。”

一些德国政界人士周日批评了欧洲央行的立场，有传言称可能会对欧洲央行的撒钱构想采取法律行动。

“什么都不行”

该事件标志着德国与欧洲央行总裁德拉吉的关系降至新低，德拉吉近期曾抱怨德国对欧洲央行的态度，称之为“什么都不行”。

但了解情况的人士透露，有关欧洲央行扩大行动范围的讨论，也的确惹怒了一些欧元区国家的央行总裁。

欧洲央行拒绝置评。多年以来，该行一直在努力改善其在德国民众心中的形象。

但欧洲央行的很多人都厌恶德国政客、记者和经济学家的尖锐批评；对于欧洲央行总是大手笔提振经济的做法，这些德国人十分排斥。

但在4月20-21日的欧元区19国央行总裁会议之前，这种争论似乎不大可能降温。德国财政部发言人将其称为“合理讨论”。

有些人则预计，向欧洲人直接发钱的主意可能会使这种会议蒙上阴影。“人们将难以把直升机撒钱的想法抛诸脑后，”欧元区一名官员表示。

“德国的批评不是没道理，但却有点不厚道，”德国商业银行的Kraemer表示。“如果不是欧洲央行的政策，朔伊布勒的账恐怕也平不了。”(完)